«Ъ» узнал о плане ограничить детские пособия «подозрительно бедным»

Минтруд предложил ограничить семьям с формально низкими доходами, но существенным семейным имуществом выплаты на детей, пишет «Коммерсантъ».

Как напоминает издание, для получения денег «белые» доходы на семью должны быть ниже установленных в регионе критериев бедности. Это приводило к тому, что помощь могли получать и семьи с неформальными доходами, по крайней мере, не подтверждёнными ФНС.

В связи с этим, пишет газета, министерство предложило «нестандартную» для соцполитики в России меру. Так, наличие существенного имущества у граждан с формально низкими доходами будет препятствовать получению «детских» денег.

Уточняется, что «бедной» не может считаться семья с несколькими домами площадью более 40 кв. м на человека. При этом у неё могут быть одновременно квартира, дом, дача, участок 0,25 га, гараж, мотоцикл, автомобиль, трактор и сбережения на сумму около 200 тыс. рублей.

Кроме того, сообщается, что власти могут ввести правило «нулевого дохода»: ограничить помощь лицам без легальных доходов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от трёх до семи лет будет зависеть от доходов семьи.