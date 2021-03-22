«На два месяца»: суд арестовал губернатора Пензенской области по делу о взяточничестве

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки. Также суд заключил под стражу ещё троих фигурантов дела. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе произошедшего, а также не исключил, что глава государства может отправить Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в получении взятки.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Белозерцеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.

Защита Белозерцева просила отправить его под домашний арест, однако в суде сочли, что на свободе он может препятствовать следствию и уничтожить доказательства.

«На основании этого суд постановил отказать защите в избрании ему домашнего ареста или иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», — заявила судья Наталья Дударь.

Помимо этого, суд также на два месяца заключил под стражу заместителя главы представительства Пензенской области в Москве Фёдора Федотова, сотрудника представительства Геннадия Маркова и супругу главы группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Евгению Шпигель.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинения Белозерцеву, а также главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, вину Белозерцев не признал.

«Никто из шести фигурантов дела её не признал», — уточнил собеседник агентства.

РИА Новости

© Пресс-служба Басманного суда

О задержании Ивана Белозерцева и остальных фигурантов дела стало известно накануне. Вечером в воскресенье губернатор был доставлен в Москву в изолятор временного содержания на Петровке. Напомним, по данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Взятки передавались в обмен на предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

Вместе с тем агентство ТАСС также со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в ходе обыска в доме задержанного губернатора следователи обнаружили около 500 млн рублей.

Помимо этого, источник заявил, что в 2020 году Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D.

Кроме того, по словам собеседника агентства, осенью 2020 года Шпигель подарил Белозерцеву в честь переизбрания на пост губернатора наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, которые передал через посредника. Также, по информации источника, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн рублей. Официального подтверждения данной информации от следствия не поступало.

В свою очередь, источник РИА Новости сообщил, что следствие взяло у всех защитников подписку о неразглашении.

«Следователь отобрал у адвокатов по делу подписку о неразглашении данных предварительного следствия», — рассказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием губернатора, сообщил, что Владимир Путин в курсе произошедшего и получал соответствующие доклады. Песков также не исключил, что глава государства может отправить Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия.

«Он до сих пор трудился губернатором области. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия. Но этого нельзя исключать с учётом происходящих событий», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

В свою очередь, в «Единой России» рассказали, что президиум политсовета пензенского регионального отделения партии приостановил членство Ивана Белозерцева до результатов рассмотрения уголовного дела.

Между тем член ОНК Москвы Ольга Дружинина сообщила, что Борису Шпигелю стало плохо в изоляторе на Петровке, ему вызывали скорую помощь.

«У него очень серьёзные проблемы со здоровьем, он имеет ряд заболеваний. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС», — пояснила она.

Напомним, Иван Белозерцев стал губернатором Пензенской области в сентябре 2015-го по результатам прямых выборов, на которых получил поддержку 86,04% избирателей. До этого, в мае того же года, он был назначен и. о. главы региона. 13 сентября 2020 года его переизбрали на пост — он набрал 78,72% голосов.