Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области поступило в суд

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Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и ещё пятерых фигурантов дела о взяточничестве поступило в Басманный суд Москвы.
Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области поступило в суд
  • © Пресс-служба губернатора Пензенской области

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову на срок до 20 мая 2021 года», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее СК заявил, что губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам дела предъявлено официальное обвинение во взяточничестве.

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