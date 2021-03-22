Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области поступило в суд

Ходатайство об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и ещё пятерых фигурантов дела о взяточничестве поступило в Басманный суд Москвы.

«В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, Евгении Шпигель, Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Фёдору Федотову на срок до 20 мая 2021 года», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Ранее СК заявил, что губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам дела предъявлено официальное обвинение во взяточничестве.