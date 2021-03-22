ОНК: задержанному по делу Белозерцева бизнесмену дважды вызывали скорую
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- РИА Новости
«Выглядит он очень плохо, дышит с трудом, лицо красное. В камеру ему выдан специальный дыхательный аппарат, без которого, как он утверждает, может умереть в любой момент», — сообщил собеседник RT.
По словам правозащитника, Шпигель рассказал, что его задержали в аэропорту после прилёта из Израиля, где он находился на лечении, и привезли в ИВС.
За двое суток нахождения там ему дважды вызывали скорую помощь. 21 марта его даже доставляли в больницу №20, но осмотревший его врач сделал заключение, что Шпигель может вернуться в ИВС.
Бизнесмен, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, не признаёт вину.
«Вину не признаю, конечно. Следователи ерунду какую-то пишут», — привёл правозащитник слова Шпигеля.
Супруга бизнесмена, Евгения Шпигель, также содержащаяся в ИВС, тоже вину не признаёт.
21 марта СК сообщил, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.