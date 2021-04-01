Повышение социальных пенсий, экзамены в ГИБДД и отечественное ПО на гаджетах: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

В апреле в России социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Согласно решению Минтруда, повышение производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Наряду с этим вводятся дополнительные правила выплат пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. С апреля также изменится процедура сдачи экзамена на право управления автомобилем. Одним из ключевых нововведений станет отказ от проверки навыков водителя на «площадке». Об этих и других изменениях — в материале RT.

Повышение социальных пенсий

С 1 апреля 2021 года социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%, следует из подписанного правительством постановления.

В Министерстве труда отметили, что индексация производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В результате индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля.

«Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд рублей до конца текущего года. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что социальные пенсии получают те граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Выплаты на детей

С 1 апреля изменятся правила выплат пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Напомним, выплаты полагаются семьям, доходы которых на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума.

Также по теме Будут учитываться недвижимость и проценты по вкладам: Минтруд изменит правила выплат на детей от трёх до семи лет Минтруд сообщил, что с апреля изменятся правила выплат пособий малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет. Размер пособия теперь может...

Начиная с этой даты Минтруд, оценивая нуждаемость семьи при назначении выплаты, будет учитывать такие критерии, как наличие объектов недвижимости, движимого имущества и процентов по вкладам в банке.

В министерстве рассказали, что для расчёта нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьёй за годовой период, предшествующий четырём месяцам до назначения выплаты.

Так, будут учитываться средства от трудовой, творческой, предпринимательской деятельности, в том числе доходы самозанятых, пенсии, стипендии. Наряду с этим в расчёт берутся проценты по вкладам, сдача имущества в аренду, алименты и соцвыплаты. При этом годовой доход от процентов по банковским вкладам семьи не должен превышать величину прожиточного минимума.

Сам размер пособия теперь может составить 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка в зависимости от дохода семьи.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Экзамены в ГИБДД по-новому

В России с 1 апреля изменится процедура проведения экзаменов в ГИБДД. В ведомстве отметили, что ключевым новшеством станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена с этой даты проводиться не будет.

Также по теме «Проверка навыков на закрытых площадках проводиться не будет»: что известно об изменениях экзамена на права с 1 апреля С 1 апреля в России вступят в силу новые правила проведения экзаменов на водительские права. Ключевым нововведением в ГИБДД называют...

«Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», — говорится в сообщении.

Пункт об отмене «площадки» касается экзаменов на право управления легковыми и грузовыми автомобилями, а также автобусами и составными транспортными средствами. Практический экзамен для мотоциклистов останется прежним.

Наряду с этим появится возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В этом качестве могут выступить другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, а также представители общественных организаций и автошкол.

Рекомендации по дистанционной работе для граждан старше 65 лет

Перевод на дистанционный режим работы людей в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля становится рекомендательным, говорится в постановлении правительства.

«Рекомендовать работодателям, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удалённую) работу», — говорится в документе.

Напомним, что на фоне ситуации с коронавирусом гражданам старше 65 лет предписывали оставаться дома. Работодатели должны были перевести сотрудников этой категории на удалённую работу или отстранить их от трудовой деятельности, что являлось основанием для получения пособий по нетрудоспособности. С 1 апреля временные правила оформления таких «карантинных» больничных отменяются.

Центробанк отменит часть введённых из-за пандемии послаблений

С 1 апреля перестанет действовать часть льготных условий, введённых Центробанком в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Так, перестанет действовать рекомендация ЦБ, призывавшая банки не изымать у должников жильё, которое находится в ипотеке и является обеспечением по кредиту, если у заёмщика был подтверждён коронавирус или снизился доход в период пандемии.

globallookpress.com

© Aleksey Ivanov / TV Zvezda

Российские приложения на гаджетах

На смартфонах, компьютерах и умных телевизорах, произведённых с 1 апреля 2021 года и продаваемых в России, должен быть установлен перечень приложений российских разработчиков.

Ранее Минцифры опубликовало перечень этих программ. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных больше всего представлены продукты «Яндекса».

В категориях «Электронная почта» и «Новостной агрегатор» лидирует Mail.ru Group, в категории антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис».

Среди соцсетей представлены «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Кроме того, на устройствах будут установлены приложения портала госуслуг и платёжной системы «Мир».

Как отметили в Минцифры, предустановка ПО является частью стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. В министерстве полагают, что это решение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.

Минимальная цена табачных изделий

С 1 апреля начинает действовать порядок, согласно которому устанавливается единая минимальная цена на табак. Её будет рассчитывать Минсельхоз на основании минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Табачная продукция не может быть реализована по цене ниже установленной. Как сообщает ТАСС, в 2021 году этот показатель будет равен 108 рублям.