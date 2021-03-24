В России могут индексировать пенсии новой категории граждан

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Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил вывести старших по многоквартирным домам (МКД) из категории работающих пенсионеров, которым индексации пенсий не положены.

«Большинство из них — это пенсионеры, и отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена», — сообщает «Парламентская газета». 

Ножечкин предложил внести изменения в Налоговый кодекс и освободить эту категорию пенсионеров от уплаты взносов.

В свою очередь, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что эта инициатива заслуживает внимания и поддержки.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский оценил изменение порядка установления социальных доплат к пенсии.

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