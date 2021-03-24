В России могут индексировать пенсии новой категории граждан

Зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин предложил вывести старших по многоквартирным домам (МКД) из категории работающих пенсионеров, которым индексации пенсий не положены.

«Большинство из них — это пенсионеры, и отчисления в фонд соцстраха фактически переводит их в разряд работающих пенсионеров, которым индексация пенсий не положена», — сообщает «Парламентская газета».

Ножечкин предложил внести изменения в Налоговый кодекс и освободить эту категорию пенсионеров от уплаты взносов.

В свою очередь, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что эта инициатива заслуживает внимания и поддержки.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский оценил изменение порядка установления социальных доплат к пенсии.