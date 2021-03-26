В Совфеде оценили планы по индексации социальных пенсий с 1 апреля

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT постановление, утверждённое правительством России, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%.

«У нас в соответствии с законодательством индексация произведена нескольких социальных выплат, прежде всего индексация пенсий неработающим пенсионерам с Нового года на уровень 6,3%. Это большинство наших пенсионеров... С 1 февраля мы проиндексировали социальные доплаты, которые называются ежемесячной денежной выплатой... Ну и наконец, с 1 апреля в соответствии с законом индексируются социальные пенсии. Это небольшая численность пенсионеров, порядка 4 млн человек, которые не смогли себе заработать трудовую пенсию, у них не хватает стажа, поэтому им положена социальная пенсия, которую можно считать неким социальным пособием», — объяснил сенатор.

Он добавил, что на сегодняшний день это такая компенсационная мера поддержки людей.

«Средняя пенсия этой категории составит где-то порядка 10 тыс. рублей», — заключил Рязанский.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%.