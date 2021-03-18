В Госдуме оценили изменения в правилах сдачи экзамена на права

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

«Я не вижу никаких сильных новшеств, кроме разрешения кому-то из сдающих находиться в салоне автомобиля, что, конечно, уменьшит коррупционную составляющую, которая теоретически может присутствовать, уменьшит необъективность инспектора, потому что он может придраться и ввести начинающего водителя в стресс», — заявил депутат.

Лысаков добавил, что данное изменение нужно расширить до системы перекрёстной проверки автошкол.

«Это действительно решение разумное, и я бы его усовершенствовал: надо разрешить присутствовать представителям общественных организаций, представителям другой школы, чтобы был перекрёстный контроль, потому что инспектор может как придираться, так и прощать водителю какие-то ошибки. Идеальный вариант — перекрёстная проверка школ друг другом», — считает парламентарий.

Ранее в ГАИ сообщили о том, что с 1 апреля вступят в силу изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.