В Госдуме оценили изменения в правилах сдачи экзамена на права

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RT
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.
В Госдуме оценили изменения в правилах сдачи экзамена на права
  • РИА Новости

«Я не вижу никаких сильных новшеств, кроме разрешения кому-то из сдающих находиться в салоне автомобиля, что, конечно, уменьшит коррупционную составляющую, которая теоретически может присутствовать, уменьшит необъективность инспектора, потому что он может придраться и ввести начинающего водителя в стресс», — заявил депутат.

Лысаков добавил, что данное изменение нужно расширить до системы перекрёстной проверки автошкол.

«Это действительно решение разумное, и я бы его усовершенствовал: надо разрешить присутствовать представителям общественных организаций, представителям другой школы, чтобы был перекрёстный контроль, потому что инспектор может как придираться, так и прощать водителю какие-то ошибки. Идеальный вариант — перекрёстная проверка школ друг другом», — считает парламентарий. 

Ранее в ГАИ сообщили о том, что с 1 апреля вступят в силу изменения в правилах сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.

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