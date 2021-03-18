«Требования по защите своего здоровья остаются»: в Роспотребнадзоре считают преждевременной отмену масочного режима в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России сохраняются введённые на фоне распространения COVID-19 требования по защите здоровья, в частности режим ношения масок. Она отметила, что число зарегистрированных случаев еженедельно снижается, но на протяжении недели наблюдаются колебания. По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России выявлено 9803 новых случая коронавируса.

Говорить об отмене масочного режима в России пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук и различных поверхностей, для обработки своих помещений (рабочих или домашних) — это всё пока остаётся», — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

По словам главы Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация стабилизируется, количество заболевших еженедельно снижается, но в течение недели наблюдаются колебания. По её словам, это происходит из-за вопросов регистрации числа заболевших, а не из-за эпидемического процесса.

«Поэтому мы считаем количество заболевших средненедельное. Собственно, это тот показатель, который у нас в методических рекомендациях определённый описан. Этот показатель снижается, сегодня он уж менее семи на 100 тыс. в сутки», — пояснила она.

Попова также упомянула мутации коронавируса, отметив, что после своего возникновения вирус приспосабливается к организму каждого человека и популяции в целом.

«То есть этот баланс, который должен состояться, сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует. Большое количество мутаций, которые и мы видели и видим, и наши коллеги в разных странах видят, не имеют большого значения для свойств вируса», — сказала она.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Данные о заболеваемости в РФ

В России выявлено 9803 новых случая коронавируса за сутки. За это время 12 061 человек выздоровел, 460 скончались.

Всего с начала пандемии в стране было зафиксировано 4 428 239 подтверждённых случаев COVID-19. За весь период выздоровели 4 037 036 человек. Вместе с тем зарегистрировано 93 824 летальных исхода. К настоящему времени насчитывается 297 379 активных случаев заболевания.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в РФ проведено свыше 116,3 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 348 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 492 920 человек.

В Москве выявлено 1934 случая COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге — 918, в Подмосковье — 537.

Как сообщает столичный оперштаб, за сутки в Москве от коронавируса выздоровели 1760 человек. 750 пациентов госпитализированы, 48 человек скончались.

По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, небольшой прирост новых случаев коронавируса в Москве связан со снятием части ограничений и сниженной добросовестностью выполнения действующих мер.

«Это может быть связано только с одним. Коронавирусная инфекция не летает на большие расстояния, а передаётся от человека к человеку. Учитывая, что определённые ограничительные меры были сняты, учитывая, что остающиеся меры часть населения выполняет не вполне осознанно, у нас определённый подъём может быть», — цитирует Вознесенского РИА Новости.

По его словам, массовая вакцинация пока не затронула большой процент населения. Эксперт полагает, что ещё рано делать выводы о росте заболеваемости.

«Если вдруг мы увидим в течение хотя бы недели определённый подъём по каким-то регионам, из этого может вытекать ужесточение каких-то ограничительных мероприятий, скорее всего, локально по каким-то территориальным образованиям», — сказал Вознесенский.

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн ранее предположил, что в России сохранится тенденция по снижению числа регистрируемых случаев COVID-19.

«Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией будет снижаться. В России падение заболеваемости идёт последние недели. Поэтому думаю, что по крайней мере весной эта тенденция сохранится», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Вместе с тем он высказал предположение, что ситуация может измениться в том случае, если темпы вакцинации населения не будут расти.

«Но она (заболеваемость. — RT) опять пойдёт вверх, если люди не будут вакцинироваться. Кроме того, в весенний период, к лету, иммунитет не так сильно понижается, как осенью, — становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», — заключил Альтштейн.

Напомним, что в Российском фонде прямых инвестиций в середине марта рассказали, что в России обе составляющие вакцины «Спутник V» получили более 3,5 млн человек. Как отметили в РФПИ, речь идёт о самом высоком в Европе показателе полной вакцинации.