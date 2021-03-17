Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией

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Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с пандемией.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией
  • Reuters

«Сейчас заболеваемость коронавирусной инфекцией будет снижаться. В России падение заболеваемости идёт последние недели. Поэтому думаю, что по крайней мере весной эта тенденция сохранится», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его мнению, количество заболевших на каком-то уровне стабилизируется.

Альтштейн также отметил важность вакцинации.

«Кроме того, в весенний период, к лету иммунитет не так сильно понижается, как осенью: становится теплее, да и люди чувствуют себя лучше», — добавил он.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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