Вирусолог оценил возможное влияние перенесённого COVID-19 на грипп

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Вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Виталий Зверев оценил возможное влияние перенесённого COVID-19 на грипп.
Вирусолог оценил возможное влияние перенесённого COVID-19 на грипп
  • Reuters

«Всё будет, конечно, зависеть от тяжести перенесённого COVID-19. Любое заболевание, даже если человек потом корью заболеет, он тяжелее это перенесёт, так всегда бывает. После гриппа человек другой инфекцией тоже будет болеть тяжелее, потому что нагрузка на иммунную систему, вообще на весь организм, очень высокая», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По мнению эксперта, заметно легче перенесут грипп те, кто привился от него.

Как отметил Зверев, тяжелее всего гриппом и коронавирусом болеют люди с хроническими заболеваниями.

«Естественно, хронические заболевания обостряются после любой инфекции: если у человека диабет, нарушения эндокринной системы, сердечно-сосудистая патология, после перенесённого заболевания всё может обостряться», — пояснил он.

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