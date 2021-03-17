Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Она отметила, что «эпидемическая ситуация стабилизируется, количество заболевших ежедневно снижается».

По её словам, «в течение недели, внутри недели — некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но не с эпидпроцессом».

«Мы считаем количество заболевших средненедельное», — цитирует Попову сайт «Вести.Ру».

Глава Роспотребнадзора сообщила, «что сегодня оно уже менее 7 на 100 тыс. в сутки, но вместе с тем ситуация остаётся напряжённой».

«Я бы не говорила о том, что у нас волны. Так на графике выглядит: опускается и поднимается. А в общем-то это развитие эпидпроцесса, и оно уже сегодня всё более и более становится очевидным. Имеет сезонный характер», — ответила она на вопрос, завершается ли вторая волна коронавируса в России.

Согласно данным на 17 марта, за сутки в России выявлено 8998 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 418 436 случаев инфицирования COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.