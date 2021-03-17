В Крыму рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
«Количество доз вакцины остаётся прежним — 65 232 дозы. Привиты 58 003 человека», — сказал министр здравоохранения республики Александр Остапенко на заседании оперативного штаба.
На территории республики работает 72 пункта вакцинации и 22 выездные медицинские бригады. В очереди на вакцинацию находятся порядка 28 тыс. человек.
«В ближайшее время мы ожидаем получения нескольких партий», — добавил Остапенко.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.