В Крыму рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Крыму прививку от COVID-19 сделали более 58 тыс. человек.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

«Количество доз вакцины остаётся прежним — 65 232 дозы. Привиты 58 003 человека», — сказал министр здравоохранения республики Александр Остапенко на заседании оперативного штаба.

На территории республики работает 72 пункта вакцинации и 22 выездные медицинские бригады. В очереди на вакцинацию находятся порядка 28 тыс. человек.

«В ближайшее время мы ожидаем получения нескольких партий», — добавил Остапенко.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.