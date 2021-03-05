«Операторы могут использовать другие диапазоны»: Минцифры опровергло возможность отключения интернета у ряда россиян

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство не допустит отключения ряда пользователей от интернета. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что россияне, пользующиеся беспроводным домашним интернетом в диапазоне 3,4—3,6 ГГц, могут лишиться доступа из-за истекающего разрешения Госкомиссии по радиочастотам на эксплуатацию этих сетей.

Директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров заявил, что российские абоненты не останутся без домашнего интернета. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Таким образом Канцуров отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о возможном отключении беспроводного фиксированного доступа к сети у ряда пользователей в связи с окончанием срока действия разрешения на использование частот 3,4—3,6 ГГц.

Он уточнил, что на ближайшее время запланировано заседание Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором будет рассмотрен вопрос продления разрешения на использование частот в диапазоне 3,4—3,6 ГГц.

«Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет», — заявил Канцуров.

При этом он пояснил, что они должны будут своевременно заменить абонентское оборудование, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться «крайне небольшого» количества абонентов.

Ранее издание РБК со ссылкой на участников рынка писало, что операторам фиксированного беспроводного доступа в интернет в ближайшие дни придётся отключить свои сети, так как 11 марта закончится действие разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот 3,4—3,6 ГГц.

Издание сослалось на решение ГКРЧ от 10 марта 2011 года, согласно которому компаниям, к тому моменту получившим частоты в диапазоне 3,4–3,6 ГГц, на десять лет была дана возможность использовать их для предоставления доступа в интернет.

Источники издания отметили, что операторы обсуждали с представителями комиссии продление указанного срока, однако, поскольку заседание ГКРЧ так и не состоялось, договорённости не были достигнуты.

Вместе с тем глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил РИА Новости, что ведомство не допустит отключений российских пользователей от интернета из-за отсутствия решения по радиочастотам.

«Мы обязательно договоримся про переходный период и не позволим, чтобы граждане даже на самое небольшое время остались без доступа в интернет», — заявил он.

По его словам, на частотах 3,4—3,6 ГГц домашним интернетом пользуются менее 100 тыс. россиян. Он также подтвердил, что в настоящее время продолжается обсуждение возможных условий пролонгации с силовыми ведомствами.

«Одновременно Минцифры совместно с операторами связи проработаны меры по недопущению отключения этих абонентов за счёт организации их подключения другими способами. Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа в интернет на условиях, не хуже ранее предоставленных», — сообщил министр.

Как уточняет ТАСС, частоты 3,4—3,6 ГГц являются частью большего диапазона 3,4—3,8 ГГц, который считается наиболее подходящим для развития сетей 5G. Вместе с тем коммерческая эксплуатация полосы 3,4—3,8 ГГц для сетей связи пятого поколения на данный момент невозможна, так как эти частоты используются силовыми ведомствами.

Разработка сети 5G в России

Между тем сотовый оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц.

В компании уточнили, что абоненты, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками. Там также рассказали, что пилотная сеть доступна для пользователей в «Никольском пассаже», ЦДМ на Лубянке, ЦУМе, парке «Зарядье», «Парке Горького», на Университетской площади у здания МГУ, главной аллее и катке ВДНХ и в других локациях.

Reuters

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Напомним, 5 июня 2019 года МТС и китайская Huawei подписали соглашение о развитии сетей связи нового поколения и проведении пилотов по 5G в России в 2019—2020 годах. Торжественная церемония подписания прошла в Кремле в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Также по теме «Получить независимость от импорта»: как в России разрабатывают сети 5G Российские специалисты приступили к реализации первого этапа разработки сетей пятого поколения связи 5G. Рассчитанная на три года...

В декабре 2020 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила нескольким российским операторам связи создать совместное предприятие по построению сетей 5G. При этом ФАС обязала операторов сохранить недискриминационный доступ к радиочастотам для всех представителей рынка подвижной радиотелефонной связи.

До этого, в ноябре, президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития сетей 5G в России. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко, основная часть мероприятий по развёртыванию 5G должна быть реализована в 2021—2024 годах.

Также в октябре 2020 года в инновационном центре «Сколково» состоялся официальный запуск пилотной сети стандарта 5G, в которой впервые было применено отечественное оборудование и программное обеспечение.

«Уникальность сети в том, что она работает с использованием отечественного ПО и оборудования. В дальнейшем технологию можно распространить на всю Москву, а там и на всю страну», — сообщал в беседе с RT руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев.

Как уточнялось, до массового внедрения этой технологии проект призван служить пилотной площадкой для проведения исследований и тестирования разработок в области связи и создания отечественных перспективных сервисов.