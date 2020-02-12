«Получить независимость от импорта»: как в России разрабатывают сети 5G

Российские специалисты приступили к реализации первого этапа разработки сетей пятого поколения связи 5G. Рассчитанная на три года работа проводится в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Об этом RT сообщил руководитель Лидирующего инновационного центра на базе Сколтеха Виталий Шуб. Он также рассказал о возможностях технологического прорыва России в области телекоммуникационных технологий и перспективах создания к 2030 году отечественных сетей поколения 6G.

Российские специалисты начали разработку отечественных сетей связи 5G. Об этом RT рассказал руководитель Лидирующего инновационного центра (ЛИЦ) на базе Сколтеха (Сколковского института науки и технологий), кандидат физико-математических наук Виталий Шуб.

Для проведения такой работы по заказу Минкомсвязи РФ в январе 2020 года центру был предоставлен грант в размере 300 млн рублей в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Дополнительно на софинансирование программы планируется привлечь не менее 150 млн рублей.

Задача разработчиков — создание до конца 2022 года российской платформы радиодоступа для сетей 5G на основе международного стандарта и развёртывание линейки базовых станций пятого поколения. Партнёрами Сколтеха в этом проекте являются Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники и две крупные российские телекоммуникационные компании.

«Сотовые сети являются сетями массового обслуживания, где товаром является информация. Парадокс заключается в том, что с момента создания сотовой связи в 1980-х годах они предоставляют свои услуги без гарантий качества. Вы покупаете кота в мешке и не знаете, получите ли необходимое соединение, минимальную скорость передачи данных», — заявил Виталий Шуб.

По словам разработчика, такая ситуация сохранялась до появления технологий пятого поколения связи. Технически сети нового поколения не очень отличаются от сетей 4G, но их особенность заключается в том, что появилась «возможность гарантировать определённые численные значения параметров сервиса», которыми может быть либо скорость передачи данных, либо количество устройств в соте (ячейке в общей зоне покрытия сети), либо время отклика сети, отметил разработчик. Таким образом, у операторов впервые появляются обязанности по качеству обслуживания абонентов.

«Новые сети могут дать высокие скорости соединения, что важно для пользователей с учётом того, что уже сейчас львиная доля трафика — это видео. Появится возможность передачи данных не только в Full HD, но и в разрешении 4K и даже выше. В новую сеть можно легко выгрузить все вещающие в России телеканалы в сверхвысоком разрешении, а существующая сеть цифрового ТВ станет попросту ненужной. Кроме того, принципиально важными новыми атрибутами сетей поколения 5G должны стать гарантированная низкая задержка сигнала, важная для индустриальных применений, и высокая плотность устройства интернета вещей в сотах», — отметил собеседник RT.

«С появлением сетей связи пятого поколения появится возможность передачи видео не только в Full HD, но и в разрешении 4K и даже выше»

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Руководитель ЛИЦ пояснил, что особенность проводимой работы заключается в необходимости учитывать специфику российского телекоммуникационного рынка. Разработчики создают стандарт, который в дальнейшем будет доступен всем отечественным производителям. Российские решения смогут выйти на мировые рынки и конкурировать с продукцией иностранных вендоров (компаний, выпускающих и поставляющих продукты и услуги под своей торговой маркой).

Таким образом, считает Шуб, в России будет создан защищённый от внешних санкций и иных факторов риска рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей. На нём будут на конкурентной основе предлагаться отдельные, полностью совместимые функциональные элементы сетей, разработанные различными компаниями. Это в корне отличается от распространённых сейчас телекоммуникационных решений, в которых используется продукция только одного вендора.

«Миссия нашего центра — создание условий для производства ключевых элементов сетей пятого поколения. Мы должны создать серийные образцы, которые в итоге позволят нашим операторам наконец получить независимость от импорта — со всеми его политическими и финансовыми рисками, с которыми российский рынок столкнулся после присоединения Крыма в 2014 году», — сказал разработчик.

Центру удалось подать заявку и выиграть конкурс до анонса аналогичной программы в США, сообщил Виталий Шуб, однако существует значительная разница в объёмах финансирования такой работы в России и в Америке. По информации разработчиков, создание платформы радиодоступа международного стандарта обойдётся Соединённым Штатам в $1 млрд.

Тестовая зона покрытия 5G в Сколкове

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Вместе с тем, по мнению специалиста, удачной возможностью для России сделать технологический рывок может стать разработка отечественной технологии связи шестого поколения.