«Получить независимость от импорта»: как в России разрабатывают сети 5G
- К концу 2022 года ожидается создание российской платформы радиодоступа для сетей 5G
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Российские специалисты начали разработку отечественных сетей связи 5G. Об этом RT рассказал руководитель Лидирующего инновационного центра (ЛИЦ) на базе Сколтеха (Сколковского института науки и технологий), кандидат физико-математических наук Виталий Шуб.
Для проведения такой работы по заказу Минкомсвязи РФ в январе 2020 года центру был предоставлен грант в размере 300 млн рублей в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Дополнительно на софинансирование программы планируется привлечь не менее 150 млн рублей.
Задача разработчиков — создание до конца 2022 года российской платформы радиодоступа для сетей 5G на основе международного стандарта и развёртывание линейки базовых станций пятого поколения. Партнёрами Сколтеха в этом проекте являются Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники и две крупные российские телекоммуникационные компании.
«Сотовые сети являются сетями массового обслуживания, где товаром является информация. Парадокс заключается в том, что с момента создания сотовой связи в 1980-х годах они предоставляют свои услуги без гарантий качества. Вы покупаете кота в мешке и не знаете, получите ли необходимое соединение, минимальную скорость передачи данных», — заявил Виталий Шуб.
По словам разработчика, такая ситуация сохранялась до появления технологий пятого поколения связи. Технически сети нового поколения не очень отличаются от сетей 4G, но их особенность заключается в том, что появилась «возможность гарантировать определённые численные значения параметров сервиса», которыми может быть либо скорость передачи данных, либо количество устройств в соте (ячейке в общей зоне покрытия сети), либо время отклика сети, отметил разработчик. Таким образом, у операторов впервые появляются обязанности по качеству обслуживания абонентов.
«Новые сети могут дать высокие скорости соединения, что важно для пользователей с учётом того, что уже сейчас львиная доля трафика — это видео. Появится возможность передачи данных не только в Full HD, но и в разрешении 4K и даже выше. В новую сеть можно легко выгрузить все вещающие в России телеканалы в сверхвысоком разрешении, а существующая сеть цифрового ТВ станет попросту ненужной. Кроме того, принципиально важными новыми атрибутами сетей поколения 5G должны стать гарантированная низкая задержка сигнала, важная для индустриальных применений, и высокая плотность устройства интернета вещей в сотах», — отметил собеседник RT.
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Руководитель ЛИЦ пояснил, что особенность проводимой работы заключается в необходимости учитывать специфику российского телекоммуникационного рынка. Разработчики создают стандарт, который в дальнейшем будет доступен всем отечественным производителям. Российские решения смогут выйти на мировые рынки и конкурировать с продукцией иностранных вендоров (компаний, выпускающих и поставляющих продукты и услуги под своей торговой маркой).
Таким образом, считает Шуб, в России будет создан защищённый от внешних санкций и иных факторов риска рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей. На нём будут на конкурентной основе предлагаться отдельные, полностью совместимые функциональные элементы сетей, разработанные различными компаниями. Это в корне отличается от распространённых сейчас телекоммуникационных решений, в которых используется продукция только одного вендора.
«Миссия нашего центра — создание условий для производства ключевых элементов сетей пятого поколения. Мы должны создать серийные образцы, которые в итоге позволят нашим операторам наконец получить независимость от импорта — со всеми его политическими и финансовыми рисками, с которыми российский рынок столкнулся после присоединения Крыма в 2014 году», — сказал разработчик.
Центру удалось подать заявку и выиграть конкурс до анонса аналогичной программы в США, сообщил Виталий Шуб, однако существует значительная разница в объёмах финансирования такой работы в России и в Америке. По информации разработчиков, создание платформы радиодоступа международного стандарта обойдётся Соединённым Штатам в $1 млрд.
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Вместе с тем, по мнению специалиста, удачной возможностью для России сделать технологический рывок может стать разработка отечественной технологии связи шестого поколения.
«У нас есть определённый интеллектуальный задел, чтобы разрабатывать некоторые ключевые технологии шестого поколения. Ведь связь 6G, создание которой ожидается к 2030 году, будет принципиально новой технологией, для её создания простой модернизации оборудования недостаточно. Однако одних благих намерений мало, наша инициатива требует серьёзной финансовой поддержки, привлечения к работе тысяч учёных и инженеров», — заключил Виталий Шуб.
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