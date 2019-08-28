«Устойчив к большинству видов кибератак»: чем уникален представленный на МАКС-2019 новый российский компьютер
- «Эльбрус 801М»
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Российские разработчики из концерна «Автоматика», входящего в госкорпорацию «Ростех», на полях XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС) — 2019 представили моноблок «Эльбрус 801М» с повышенной степенью защиты от хакерских атак и производительным центральным процессором российского производства. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
Отмечается, что «Эльбрус 801М» соответствует всем обычным требованиям к современному офисному компьютеру, но при этом, как утверждают разработчики, значительно превосходит зарубежные аналоги по уровню обеспечения кибербезопасности.
- Системные модули моноблока
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Моноблок «Эльбрус 801М», который сейчас проходит этап тестовой эксплуатации, в первую очередь может быть интересен российским государственным и силовым структурам, в том числе с высокими требованиями к информационной безопасности, отмечают в «Автоматике». В дальнейшем разработчики рассчитывают на массовое производство компьютера, его выход на мировой рынок и востребованность среди пользователей.
Первые суперкомпьютеры марки «Эльбрус» появились ещё в СССР, в 1970-х годах. Название вычислительным машинам дал академик Сергей Лебедев — один из основоположников отечественной вычислительной техники. Однако после перестройки проект был на долгие годы заморожен. Только в 2007 году компания МЦСТ выпустила первый компьютер с микропроцессорами «Эльбрус». В 2015-м фирма завершила разработку восьмиядерного микропроцессора «Эльбрус-8С», а в 2018-м — «Эльбрус-8СВ». За 11 лет производительность процессоров семейства «Эльбрус» выросла в 100 раз.
Помощник генерального директора предприятия ИНЭУМ им. И.С. Брука (входящего в состав «Автоматики»), создавшего новый компьютер «Эльбрус», Константин Трушкин рассказал RT о возрождении этого проекта и перспективах развития российской вычислительной техники.
«Мы уже сейчас готовы принимать заказы на производство таких компьютеров. Нашими моноблоками на базе процессоров российского производства интересуются те, кому нужна вычислительная техника с отечественными процессорами, с высоким уровнем защиты от кибератак», — отметил Трушкин.
По его словам, лежащий в основе моноблока «Эльбрус-8С» по своим характеристикам соответствует требованиям к современным процессорам для серверов и рабочих станций. При этом его разработка обошлась в десятки раз дешевле, чем у зарубежных лидеров отрасли, заявил Трушкин.
«Частота работы нашего процессора несколько ниже, чем у иностранных аналогов, и составляет 1,3 ГГц, однако каждое ядро «Эльбруса» производит большее количество операций в такт, поэтому при определённых условиях эффективность работы даже выше», — рассказал разработчик.
- Процессор «Эльбрус-8С»
- © Пресс-служба концерна «Автоматика»
Ключевые узлы компьютера «Эльбрус 801М» — материнская плата, процессор, периферийный контроллер — созданы в России. Также применяется отечественное программное обеспечение — BIOS и операционная система российского производства «Эльбрус Linux», предусмотрена совместимость с отечественными операционными системами ALT Linux и Astra Linux, а также с зарубежными операционными системами и приложениями в двоичных кодах x86. При этом наибольшее внимание уделяется проблемам безопасности.
«Большинство известных сегодня хакерских методов взлома компьютеров против «Эльбруса» не работают — например, возвратно-ориентированное программирование. Архитектурные особенности процессора, его оригинальная система команд требуют создания новых «отмычек», которых сегодня просто не существует, они ещё не разработаны», — отметил Трушкин.
«Большинство атак типа Spectre и любые атаки типа Meltdown для «Эльбруса» также не страшны», — добавил он.
В заключение собеседник RT рассказал, что с 2018 года ведётся подготовка к серийному производству процессора «Эльбрус» следующего поколения — на его основе в 2020 году планируется представить усовершенствованную модель моноблока.