«Устойчив к большинству видов кибератак»: чем уникален представленный на МАКС-2019 новый российский компьютер

На полях проходящего в Жуковском авиакосмического салона МАКС-2019 представлен новый российский моноблочный компьютер «Эльбрус 801М». По словам разработчиков из концерна «Автоматика», эта машина превосходит зарубежные аналоги по уровню обеспечения кибербезопасности. Как пояснил RT представитель разработчика, новый компьютер защищён от большинства известных на сегодня методов хакерского взлома. «Эльбрус 801М» предназначен в первую очередь для использования в государственных учреждениях и силовых структурах, но в перспективе планируется его выход на мировой рынок. В 2020 году должна появиться усовершенствованная модель «Эльбруса» с процессором следующего поколения.

Российские разработчики из концерна «Автоматика», входящего в госкорпорацию «Ростех», на полях XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС) — 2019 представили моноблок «Эльбрус 801М» с повышенной степенью защиты от хакерских атак и производительным центральным процессором российского производства. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что «Эльбрус 801М» соответствует всем обычным требованиям к современному офисному компьютеру, но при этом, как утверждают разработчики, значительно превосходит зарубежные аналоги по уровню обеспечения кибербезопасности.

Системные модули моноблока

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Моноблок «Эльбрус 801М», который сейчас проходит этап тестовой эксплуатации, в первую очередь может быть интересен российским государственным и силовым структурам, в том числе с высокими требованиями к информационной безопасности, отмечают в «Автоматике». В дальнейшем разработчики рассчитывают на массовое производство компьютера, его выход на мировой рынок и востребованность среди пользователей.

Первые суперкомпьютеры марки «Эльбрус» появились ещё в СССР, в 1970-х годах. Название вычислительным машинам дал академик Сергей Лебедев — один из основоположников отечественной вычислительной техники. Однако после перестройки проект был на долгие годы заморожен. Только в 2007 году компания МЦСТ выпустила первый компьютер с микропроцессорами «Эльбрус». В 2015-м фирма завершила разработку восьмиядерного микропроцессора «Эльбрус-8С», а в 2018-м — «Эльбрус-8СВ». За 11 лет производительность процессоров семейства «Эльбрус» выросла в 100 раз.

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Помощник генерального директора предприятия ИНЭУМ им. И.С. Брука (входящего в состав «Автоматики»), создавшего новый компьютер «Эльбрус», Константин Трушкин рассказал RT о возрождении этого проекта и перспективах развития российской вычислительной техники.

«Мы уже сейчас готовы принимать заказы на производство таких компьютеров. Нашими моноблоками на базе процессоров российского производства интересуются те, кому нужна вычислительная техника с отечественными процессорами, с высоким уровнем защиты от кибератак», — отметил Трушкин.

По его словам, лежащий в основе моноблока «Эльбрус-8С» по своим характеристикам соответствует требованиям к современным процессорам для серверов и рабочих станций. При этом его разработка обошлась в десятки раз дешевле, чем у зарубежных лидеров отрасли, заявил Трушкин.

«Частота работы нашего процессора несколько ниже, чем у иностранных аналогов, и составляет 1,3 ГГц, однако каждое ядро «Эльбруса» производит большее количество операций в такт, поэтому при определённых условиях эффективность работы даже выше», — рассказал разработчик.

Процессор «Эльбрус-8С»

© Пресс-служба концерна «Автоматика»

Ключевые узлы компьютера «Эльбрус 801М» — материнская плата, процессор, периферийный контроллер — созданы в России. Также применяется отечественное программное обеспечение — BIOS и операционная система российского производства «Эльбрус Linux», предусмотрена совместимость с отечественными операционными системами ALT Linux и Astra Linux, а также с зарубежными операционными системами и приложениями в двоичных кодах x86. При этом наибольшее внимание уделяется проблемам безопасности.

«Большинство известных сегодня хакерских методов взлома компьютеров против «Эльбруса» не работают — например, возвратно-ориентированное программирование. Архитектурные особенности процессора, его оригинальная система команд требуют создания новых «отмычек», которых сегодня просто не существует, они ещё не разработаны», — отметил Трушкин.

«Большинство атак типа Spectre и любые атаки типа Meltdown для «Эльбруса» также не страшны», — добавил он.

В заключение собеседник RT рассказал, что с 2018 года ведётся подготовка к серийному производству процессора «Эльбрус» следующего поколения — на его основе в 2020 году планируется представить усовершенствованную модель моноблока.