МТС запустили в Москве первую в России пользовательскую сеть 5G

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Сотовый оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц.
МТС запустили в Москве первую в России пользовательскую сеть 5G
  • РИА Новости

«МТС объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы», — приводит ТАСС сообщение компании.

Как отмечается, абоненты, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками.

В частности, пилотная сеть доступна для пользователей в Никольском пассаже, Центральном детском магазине, ЦУМе, парке «Зарядье», «Парке Горького», на Университетской площади у здания МГУ, главной аллее и катке ВДНХ и в других локациях.

В МТС отметили, что количество зон 5G и покрытие со временем будут увеличиваться. 

Выбор участников пилота будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных. Они получат SMS с приглашением подключиться к сети.

В конце 2020 года Федеральная антимонопольная служба разрешила нескольким российским операторам связи создать совместное предприятие в сфере 5G.

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