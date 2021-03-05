МТС запустили в Москве первую в России пользовательскую сеть 5G

Сотовый оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц.

«МТС объявляет о запуске первой в России масштабной пользовательской пилотной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных местах Москвы», — приводит ТАСС сообщение компании.

Как отмечается, абоненты, использующие 5G-совместимые смартфоны, смогут подключаться к безлимитному интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками.

В частности, пилотная сеть доступна для пользователей в Никольском пассаже, Центральном детском магазине, ЦУМе, парке «Зарядье», «Парке Горького», на Университетской площади у здания МГУ, главной аллее и катке ВДНХ и в других локациях.

В МТС отметили, что количество зон 5G и покрытие со временем будут увеличиваться.

Выбор участников пилота будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных. Они получат SMS с приглашением подключиться к сети.

В конце 2020 года Федеральная антимонопольная служба разрешила нескольким российским операторам связи создать совместное предприятие в сфере 5G.