ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила нескольким российским операторам связи создать совместное предприятие в сфере 5G.
ФАС разрешила операторам связи создать совместное предприятие по 5G
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Об этом говорится в сообщении ведомства.

Вместе с этим ФАС обязала операторов сохранить недискриминационный доступ к радиочастотам для всех представителей рынка подвижной радиотелефонной связи.

«ФАС России согласовала сделку при условии выполнения предписания, направленного на обеспечение конкуренции на рынке оказания услуг связи. Предписание направлено на создание равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство РИА Новости, речь идёт о ходатайстве «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона».

Ранее президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития сетей 5G в России.

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