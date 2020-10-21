Пилотный полигон: в «Сколкове» запустили тестовую сеть 5G с применением российского оборудования и ПО

В инновационном центре «Сколково» состоялся официальный запуск пилотной сети пятого поколения, в которой впервые использовалось отечественное оборудование и программное обеспечение. Стандарт 5G обеспечивает скорость передачи данных, в разы превышающую скорость 4G. Как отметили разработчики, российское серийное оборудование в сетях 5G и базовые станции с полностью отечественным софтом появятся уже через два года.

В «Сколкове» состоялся официальный запуск пилотной сети стандарта 5G, в которой впервые было использовано отечественное оборудование и программное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

Новый стандарт сети MTS Skoltech предполагает скорость передачи данных, многократно превышающую скорость 4G (до 10 Гбит/с), и работает в диапазоне 4,9 ГГц.

«Уникальность сети в том, что она работает с использованием отечественного ПО и оборудования. В дальнейшем технологию можно распространить на всю Москву, а там — и на всю страну», — заявил в беседе с RT руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев.

До массового внедрения этой технологии проект будет служить пилотной площадкой для проведения исследований и тестирования разработок в области связи и создания отечественных перспективных сервисов.

Установка оборудования для сетей 5G

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Разработанное программное решение с использованием архитектуры OpenRAN (предполагает возможность применять программное обеспечение и компоненты различных производителей) позволяет не привязываться к западным поставщикам оборудования. В действующей базовой станции уже сейчас используются важнейшие узлы российского производства, в частности антенны.

Стандарт 5G будет использоваться не только для обеспечения связи абонентов, но и в промышленных целях, утверждают в Сколтехе.

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«Это будут роботизированные платформы и различные манипуляторы, подключённые к сети 5G. В ней будет работать не просто человек со смартфоном, а, например, робот. Это интернет вещей для компаний», — отмечает в беседе с RT Дмитрий Лаконцев.

По словам специалиста и его коллег, в дальнейшем предполагается расширить зону покрытия 5G и начать тестирование отечественного оборудования и программного обеспечения с устройствами абонентов.

Напомним, оператор МТС уже испытывал технологию 5G в 2019 году в различных регионах России. В ноябре 2019-го пилотную зону пятого поколения в «Сколкове» совместно с Huawei открыл «Билайн». Однако софт и компоненты отечественного производства тогда не применялись.

Как отметили разработчики, серийное отечественное программное обеспечение будет использоваться в сетях 5G уже через два года.

«Полностью отечественное серийное оборудование, которое будет использоваться наравне с зарубежным, появится в конце 2022 года. Это будет базовая станция, которая будет производиться в России и иметь полностью отечественный софт», — подытожил Лаконцев.