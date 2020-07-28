Компания МТС получила первую 5G-лицензию в России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте компании.
«Лицензия выдана на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 17 марта 2020 года для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 полосы радиочастот 24,25—24,65 ГГц для создания сетей связи на территории Российской Федерации», — указывается в заявлении.
В компании добавили, что первыми пользователями данной сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.
Лицензия была предоставлена компании сроком до 16 июля 2025 года.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G.
В мае биолог, научный журналист Александр Панчин прокомментировал ФАН сообщения о распространении коронавируса через вышки 5G, отметив, что помочь людям не верить в слухи может только просвещение.