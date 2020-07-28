Компания МТС получила первую 5G-лицензию в России

Сотовый оператор МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G.

Об этом говорится на сайте компании.

«Лицензия выдана на основании решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 17 марта 2020 года для использования радиоэлектронными средствами стандарта 5G/IMT-2020 полосы радиочастот 24,25—24,65 ГГц для создания сетей связи на территории Российской Федерации», — указывается в заявлении.

В компании добавили, что первыми пользователями данной сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

Лицензия была предоставлена компании сроком до 16 июля 2025 года.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G.

В мае биолог, научный журналист Александр Панчин прокомментировал ФАН сообщения о распространении коронавируса через вышки 5G, отметив, что помочь людям не верить в слухи может только просвещение.