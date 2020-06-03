Кадыров призвал не верить в слухи о «чипизации»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» для управления людьми, опровергнув также сообщения об установке в регионе вышек 5G, пишет РИА Новости.

Как уточняет агентство, в соцсетях распространялись сообщения, что в Чечню прибыла техника для установки вышек 5G.

«Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета», — сказал Кадыров в прямом эфире в Instagram.

Как отметил глава Чечни, в регионе ещё 4G «не полностью охвачено и нормально не работает».

Он добавил, что в соседних республиках из-за подобных слухов и повреждения вышки начались сбои связи.

«Теперь жалуются, что нет связи, я бы первый согласился на 5G, если б у нас это сделали», — заявил он.

Кадыров объяснил, что техника, которую видели в некоторых населённых пунктах, принадлежит «Грознефтегазу» и занимается геологоразведкой и бурением скважин.

Он призвал людей не верить слухам о «чипизации», подчеркнув, что он бы «первым встал против этой «чипизации».

Ранее биолог, научный журналист Александр Панчин прокомментировал ФАН сообщения о распространении коронавируса через вышки 5G, отметив, что помочь людям не верить в слухи может только просвещение.