«Необоснованные и недружеские решения»: в МИД прокомментировали высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и ФРГ

Министерства иностранных дел Польши, Швеции и Германии объявили о высылке российских дипломатов из своих стран. По словам официального представителя России Марии Захаровой, эти государства приняли «необоснованные и недружеские решения». Напомним, 5 февраля Москва объявила персонами нон грата дипломатов из трёх европейских стран в связи с их участием в незаконных акциях 23 января. Кроме того, Захарова сообщила об очередном отказе Берлина ответить на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Алексея Навального. В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров указал, что Запад пытается сделать тему Навального основной в диалоге с Москвой.

В понедельник, 8 февраля, министерства иностранных дел Польши, Швеции и Германии заявили о высылке российских дипломатов. Таким образом эти государства ответили на решение Министерства иностранных дел России объявить персонами нон грата сотрудников посольств этих стран за их участие в незаконных акциях 23 января.

«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции как раз являются необоснованными, недружескими, являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны и которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», — сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Несанкционированные митинги в российских городах прошли 23 и 31 января. Акции инициировали представители Фонда борьбы с коррупцией* и их сторонники в связи с задержанием Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Россию 17 января.

Наряду с этим Захарова сообщила, что Германия ответила отказом на четвёртый запрос Генеральной прокуратуры по инциденту с Навальным.

«Германская сторона ответила отказом на просьбу Генеральной прокуратуры России опросить Марию Певчих, сославшись на то, что её адрес на территории ФРГ якобы неизвестен. При этом, по данным из открытых источников, она встречалась в Германии с Алексеем Навальным, круглосуточно находившимся под охраной спецслужб ФРГ, а в день его вылета из Берлина в Москву была в числе провожавших», — заявила Захарова.

Она также указала, что Берлин не предоставил «никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды», которые Певчих вывезла из томской гостиницы в Германию.

«Власти ФРГ также отказались сообщить какие-либо сведения об экспертах, исследовавших бутылки, и отказали в их опросе», — пояснила она.

Наряду с этим министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал открытое письмо работающего в Швейцарии врача-невролога Виталия Козака. Напомним, в конце января специалист указал на нестыковки в статье журнала The Lancet, посвящённой якобы «отравлению» Навального.

Лавров отметил, что «любые вопросы и обоснованные сомнения, касающиеся этого дела, обязательно требуют прояснения». В то же время дипломат также подчеркнул, что страны Запада пытаются сделать «тему Навального» основной в диалоге с Россией, и указал на отказ ФРГ «добросовестно удовлетворить» официальные запросы Генпрокуратуры РФ.

«Германские власти сначала ссылались на то, что информация на сей счёт засекречена, поскольку её обнародование позволило бы российской стороне понять, какими знаниями обладает бундесвер в сфере химического оружия. Затем аргументация изменилась. Стали делать упор на то, что Навальный запрещает передавать какие-либо сведения, включающие его персональные данные, российской стороне», — заметил он.

Говоря об утверждениях Германии об «отравлении» Навального, Лавров указал, что этой линии поведения «откровенно подыграл» технический секретариат ОЗХО, прибегнув к непрозрачным процедурам оказания содействия. В частности, не была обнародована конкретная формула вещества, якобы обнаруженного в биоматериалах.

«То есть нам предлагают верить им на слово, одновременно выдвигая в неприемлемо ультимативной форме требования о возбуждении российскими правоохранительными органами уголовного дела по, как они утверждают, «доказанному факту отравления» Навального боевым отравляющим веществом. Логичные указания на то, что в таком случае эти западные страны утаивают ключевую улику вероятного преступления, которая по нашим законам необходима для открытия уголовного дела, отметаются без внятного объяснения. В общем, круг замкнулся», — заявил глава МИД РФ.

Российский министр также предполагает, что спецслужбы ФРГ помогали Навальному в создании фильма о «дворце в Геленджике». Об этом, по его словам, свидетельствует посещение блогером здания бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и демонстрация материалов из папки, которую презентуют как «личное дело Путина».

«Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ — скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплёке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всём протяжении её раскрутки в международном медийном пространстве», — сказал он.

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Вдобавок Лавров задался вопросом, каким образом архивные материалы, относящиеся, как утверждают авторы фильма, к Владимиру Путину, были переданы без его согласия, тогда как в случае с Навальным немецкие власти «пекутся о его праве распоряжаться персональными данными».

«Мы обратились за разъяснениями на сей счёт к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного». Комментарии излишни», — заключил Лавров.

Напомним, что Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. Ему стало плохо на борту самолёта, следовавшего из Томска в Москву. Авиалайнер совершил экстренную посадку в Омске, где блогера доставили в больницу. Российские специалисты отмечали, что каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме Навального найдено не было.

После стабилизации состояния блогера по требованию семьи его перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». В Германии у Навального обнаружили якобы отравление ядом из группы «Новичок». После этого главы МИД стран Евросоюза согласовали введение санкций в отношении России.

После выписки из больницы Навальный 17 января вернулся в Москву, где был задержан за неоднократное нарушение режима, который он должен соблюдать как условно осуждённый по делу «Ив Роше». 2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение о замене условного наказания (3,5 года) реальным сроком, при этом будет зачтено время, проведённое под домашним арестом и в СИЗО.

7 февраля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём блоге написал, что и без того находившиеся на низком уровне отношения между Москвой и Брюсселем ещё больше ухудшились из-за событий вокруг Алексея Навального. При этом 22 февраля министры иностранных дел стран ЕС могут принять решение о введении новых санкций против России «за нарушение прав человека».

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.