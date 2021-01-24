Проведено более 99 млн тестов: в России выявили 21 127 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было выявлено 21 127 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число зарегистрировано в Москве (3069), Санкт-Петербурге (2929) и Московской области (1134). Тем временем Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что договорился о производстве российской вакцины «Спутник V» в Турции.

В России за минувшие сутки было выявлено 21 127 новых случаев коронавирусной инфекции. В предшествовавшие этому два дня суточный прирост составил 20 921 (суббота) и 21 513 (пятница).

Наибольшее число новых случаев COVID-19 отмечено в Москве (3069), Санкт-Петербурге (2929) и Московской области (1134).

За прошедшие 24 часа выздоровели 22 445 человек, 491 пациент скончался.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за всё время в стране было проведено более 99,3 млн лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе у лиц, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Под медицинским наблюдением остаются более 646 тыс. человек.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили, что за сутки в столице были госпитализированы 986 человек.

С начала пандемии в России было зарегистрировано 3 719 400 случаев коронавируса. От осложнений, развившихся на фоне инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 69 462 пациента, 3 131 760 человек выздоровели.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Тем временем в России продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции, стартовавшая 18 января. Россияне бесплатно могут привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутником V» или «ЭпиВакКороной».

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее напомнила, что гражданам, переболевшим коронавирусом, не рекомендуется прививаться, даже если у них уже почти нет антител. По её словам, клеточный иммунитет, скорее всего, сохраняется и сможет защитить организм в случае новой встречи с вирусом.

При этом она подчеркнула необходимость ношения масок и соблюдения мер безопасности даже после вакцинации.

«Потому что до тех пор, пока коллективный иммунитет не сформировался, рядом с нами может быть человек, который является либо носителем, либо болеющим. И любой человек может быть подвержен этому распространению. Поэтому до тех пор, пока мы не достигнем показателей коллективного иммунитета, мы эти меры предосторожности должны соблюдать», — приводит её слова ТАСС.

Голикова уточнила, что для формирования популяционного иммунитета к коронавирусу нужно привить 60% взрослого населения, то есть приблизительно 68,6 млн человек. По её словам, это планируется сделать за текущий год. При этом вице-премьер подчеркнула, что вакцинация носит исключительно добровольный характер.

РИА Новости

© Георгий Зимарев

В свою очередь, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко отметил, что вакцинация в России идёт полным ходом, а также добавил, что перед прививкой врач должен провести осмотр и проверить историю болезни пациента.

«Стоит обратить внимание на тот факт, что если человек переболел некоторое время назад, например, ОРЗ, ему нельзя делать вакцину в течение месяца после выздоровления. Иначе могут возникнуть различные реакции, такие как температура», — рассказал он.

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Накануне Российский фонд прямых инвестиций также сообщил, что договорился о производстве «Спутник V» в Турции.

«РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины «Спутник V» в Турции и начал процесс трансфера технологии. Взаимодействие с компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению вакцины «Спутник V» на внешние рынки», — приводит сообщение фонда РИА Новости.

Потенциальный объём производства может достигнуть «миллионов доз вакцины» в год, отметили в фонде.

«Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны», — добавили в РФПИ.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V». Препарат представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2 и вызывающую иммунный ответ организма. Вакцинация каждого человека проводится в два этапа.

Помимо России, препарат уже был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии, Венгрии и ОАЭ.

Кроме того, Татьяна Голикова рассказала, что в коллекции российских учёных есть уже 1424 штамма коронавируса, специалисты понимают, какого рода мутации в них происходят.

«Но хочу сразу сказать, что они не носят угрожающий характер и все тест-системы, которые используются в Российской Федерации, которые разработаны российскими учёными, ловят их», — пояснила вице-премьер.