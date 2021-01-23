Онищенко дал рекомендации по вакцинации от COVID-19

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Депутат Государственной думы кандидат медицинских наук Геннадий Онищенко дал рекомендации по вакцинации от COVID-19.
Онищенко дал рекомендации по вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с Newinform он отметил, что перед прививкой врач должен провести осмотр, проверить историю болезни пациента.

«К тому же люди, как правило, знают свои болячки. Стоит обратить внимание на тот факт, что, если человек переболел некоторое время назад, например, ОРЗ, ему нельзя делать вакцину в течение месяца после выздоровления. Иначе могут возникнуть вот такие различные реакции, как температура», — сказал Онищенко.

Он также отметил, что вакцинация в России идёт полным ходом.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с НСН рассказал о факторах, повышающих риск заболевания COVID-19.

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