РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Турции

Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турции, соглашение подписано с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции. Фонд уже начал трансфер технологии.

«РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины «Спутник V» в Турции и начал процесс трансфера технологии. Взаимодействие с компанией осуществляется в рамках деятельности РФПИ по продвижению вакцины «Спутник V» на внешние рынки», — цитирует фонд РИА Новости.

Потенциальный объём производства — «миллионы доз вакцины» в год, отметили там.

Обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем.

«Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны», — уточнили в РФПИ.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа и посол России в Анкаре Алексей Ерхов обсудили сотрудничество двух стран по вакцине от коронавируса «Спутник V».