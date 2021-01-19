Глава Минздрава Турции и посол России обсудили вакцину «Спутник V»

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа и посол России в Анкаре Алексей Ерхов обсудили сотрудничество двух стран по вакцине от коронавируса «Спутник V».

Об этом Коджа написал в своём Twitter.

«Сегодня мы пригласили в наше министерство посла России в Анкаре Алексея Ерхова. Оценили наше сотрудничество в сфере здравоохранения, в первую очередь по вопросу «Спутника V», — заявил турецкий министр.

Он также поблагодарил российскую сторону за внимательное отношение к двустороннему сотрудничеству.

13 января стало известно, что в Турции началась вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 китайским препаратом СoronaVac.