«По результатам проверки обращений»: СК возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в незаконные митинги

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января. Решение было принято по результатам проверки размещённых в СМИ многочисленных обращений объединений родителей школьников, уточнили в ведомстве. В МВД и Генпрокуратуре напомнили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В свою очередь, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что проведение массовых мероприятий может привести к резкому ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января.

Такое решение было принято по результатам проверки размещённых в СМИ многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников, уточнили в ведомстве.

В СК напомнили, что в Москве и других российских субъектах действуют ограничительные меры, призванные остановить распространение коронавирусной инфекции, а массовые мероприятия в условиях пандемии создают для собравшихся реальную угрозу заболевания, в связи с чем власти отказали в проведении митингов.

«Несмотря на это, сторонники Навального размещают публикации в сети интернет, социальных сетях TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram, на сервисе YouTube, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января», — обратили внимание в Следственном комитете.

По факту указанных нарушений было возбуждено дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни, посредством информационно-телекоммуникационных сетей.

Напомним, 17 января блогер Алексей Навальный прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Во ФСИН рассказали, что причиной задержания стали многократные нарушения Навальным испытательного срока, назначенного ему по делу о хищении денежных средств фирмы «Ив Роше»: до 29 декабря 2020 года он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. В связи с этим 18 января Химкинский городской суд заключил Навального под стражу на 30 суток. После этого сам Навальный и его сторонники начали распространять заявления с призывами выйти на незаконные митинги в его поддержку, используя для этого в том числе популярные среди подростков социальные сети.

В результате Роскомнадзор сообщил, что оштрафует интернет-площадки, допускающие вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Призывы к детям были выявлены в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Повторные предостережения руководителям интернет-компаний вынесла Генпрокуратура. Официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов предупредил граждан, что призывы к участию в незаконных акциях являются административным правонарушением и могут повлечь наказание, а провокации и попытки насильственных действий квалифицируются по статье Уголовного кодекса о массовых беспорядках.

На призывы к участию в несанкционированных митингах отреагировали в Кремле, напомнив о необходимости соблюдения закона, а также об ответственности за подобную деятельность.

«Позиция может быть только одна: в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и, тем более, провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Говоря об участии в тех или иных акциях студентов российских вузов, Песков подчеркнул, что это «их личное дело», однако обратил внимание, что руководство вузов имеет право на своё усмотрение реагировать на случаи участия студентов в незаконных действиях.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин назвал проведение незаконных акций недопустимым.

«И ещё более недопустимо и цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам», — призвал градоначальник.

Сергей Собянин

Он также вновь напомнил, что в столице отмечено улучшение ситуации с COVID-19, однако риски остаются крайне серьёзными, в связи с чем необходимо «соблюдать требования санитарных врачей и минимальные, но необходимые ограничения, которые введены в городе».

Обеспокоенность ухудшением эпидемиологической обстановки в случае проведения митингов выразили в Роспотребнадзоре. Глава управления ведомства по столице Елена Андреева отметила, что из-за массовых мероприятий через 10-12 дней в городе вновь может быть зафиксирован резкий подъём заболеваемости, который приведёт к повторному ужесточению ограничительных мер.

Елена Андреева

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала родителей сделать всё возможное, чтобы «дети не стали разменной монетой в этой адской постановке».

«Когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди. Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на все для достижения своих целей», — написала она на своей странице в Facebook.

Тем временем МВД сообщило о проведении доследственной проверки в связи с организацией провокаций руководителями штабов Алексея Навального. В ведомстве рассказали, что в последние несколько дней на видеосервисе TikTok был размещен ряд видеороликов, на которых молодые люди в форме сотрудников полиции заявляли о поддержке несанкционированных публичных мероприятий. Данные ролики являются постановочными, некоторые участники записей уже принесли извинения, сообщили в МВД.

В пресс-службе министерства также предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях, и призвали россиян не поддаваться на провокации.

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — напомнили в ведомстве.