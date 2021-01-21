«Риски нанесения вреда жизни и здоровью»: Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы к несанкционированным акциям

Роскомнадзор оштрафует интернет-площадки за распространение призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных митингах. Об этом сообщается на сайте ведомства. Платформам, допустившим правонарушение, грозят штрафы в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе ведомства, такие призывы выявили в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, допускающим распространение таких призывов.

Роскомнадзор оштрафует интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что в адрес ряда социальных сетей были направлены уведомления о вызове на составление протоколов об административных правонарушениях.

«Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещённой в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых (публичных) мероприятиях», — говорится в заявлении ведомства.

Там напомнили, что участие в подобных мероприятиях несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью, особенно в условиях пандемии COVID-19. Платформам, допустившим правонарушение, грозят штрафы в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличат до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что указанные призывы к несовершеннолетним были выявлены в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

«На мониторинге находятся все соцсети», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Reuters

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Накануне Роскомнадзор направил руководству «ВКонтакте» требование прекратить распространение информации, нацеленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия: в соцсети были обнаружены аккаунты, которые использовались для призывов к подросткам принять участие в несанкционированных митингах. Аналогичное требование получил сервис TikTok.

В свою очередь, Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, допускающим распространение подобных призывов.

«Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание, что сервис TikTok располагает всеми необходимыми механизмами, чтобы заблокировать призывы к детям участвовать в незаконной акции, однако не делает этого.

Ранее в интернете стали публиковаться призывы сторонников Алексея Навального выйти на несогласованные акции протеста.

Напомним, Навальный 17 января был задержан в аэропорту Шереметьево после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». Как пояснили во ФСИН, причиной задержания стали многократные нарушения Навальным испытательного срока, назначенного ему по делу о хищении денежных средств фирмы «Ив Роше». Такую меру блогеру назначили до 29 декабря 2020 года, в течение этого времени он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН, чего не делал.

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18 января судья Химкинского городского суда заключила Алексея Навального под стражу на 30 суток. После этого Навальный и его сторонники стали распространять призывы выйти на несогласованный митинг в его поддержку.

Стоит отметить, что несколько лет назад Навальный, также призывая своих сторонников к участию в протестных акциях, обещал, что каждому задержанному Фонд борьбы с коррупцией* компенсирует назначенные судом штрафы. При этом региональные активисты из штабов Навального были вынуждены самостоятельно собирать деньги на уплату штрафов участниками протестных акций, несмотря на обещания поддержки из Москвы.

Вместе с тем в МВД пообещали привлекать к ответственности за призывы к участию в незаконной акции.

«У нас есть для этого все правовые основания — до самого факта проведения этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает к участию в ней очно, в интернете, путём рассылки письменных обращений», — приводит ТАСС заявление первого замглавы ведомства Александра Горового.

Прокуратура Москвы тоже вынесла предостережение соцсетям, где были выявлены публикации с призывами к участию в незаконных протестных мероприятиях. Ведомство также вынесло предостережения 28 призывающим к участию в акции гражданам.

«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий 28 лицам, призывающим к участию в публичном мероприятии, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона. Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нём влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность», — пояснила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.