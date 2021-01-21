В Татарстане возбудили дело из-за призывов к массовым беспорядкам

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Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам в одной из социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
В Татарстане возбудили дело из-за призывов к массовым беспорядкам
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

По данным ведомства, неустановленное лицо разместило в соцсети «информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января». При этом в сообщении были «соответствующие инструкции по антиобщественному поведению».

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 212 УК («Призывы к массовым беспорядкам»).

Ранее Роскомнадзор заявил, что привлечёт к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность, связанную с несанкционированными акциями протеста.

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