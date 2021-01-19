«Не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию»: о чём говорили на открытии весенней сессии Госдумы

США, которые «учат стандартам демократии весь мир», сами их перечеркнули. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия весенней сессии. По его словам, в Соединённых Штатах произошёл «беспредел» со стороны американских соцсетей, лишивших свободы слова пока ещё действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Кроме того, спикер нижней палаты парламента назвал Алексея Навального «пешкой в чужой большой игре», направленной против России.

Во вторник, 19 января, Государственная дума начала работу в рамках весенней сессии. В ходе первого пленарного заседания были оглашены основные направления в работе нижней палаты парламента. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, важнейший приоритет — реализация послания президента Федеральному собранию, которое формирует повестку не только на текущий год, но и на будущее.

«План законодательного обеспечения реализации послания прошлого года выполнен на 85%, реализованы 34 пункта из 40», — сказал Володин.

Он добавил, что всего на рассмотрении депутатов 1226 законопроектов, из них 266 уже прошли первое чтение. Они касаются поддержки граждан и бизнеса в период пандемии, развития отраслей экономики, укрепление социальной сферы и повышения качества жизни людей.

В ходе своего выступления Вячеслав Володин напомнил о предстоящих в сентябре выборах в Государственную думу, призвав «не допустить иностранного вмешательства в избирательную кампанию».

«Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством <…> Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов США и их союзники по НАТО», — сказал спикер нижней палаты парламента.

По его словам, необходимо защитить избирательные права россиян от «посягательств со стороны иностранных государств», как бы тем «ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти». Он подчеркнул, что партийно-политическая система РФ на протяжении 20 лет демонстрирует свою эффективность, чем и не нравится за границей.

«В Государственной думе граждан России представляют четыре политические фракции, которые на протяжении прошлого года, невзирая на различия в партийной идеологии, вместе принимали законы для оказания помощи людям в период пандемии. Какие партии, сколько их будет в следующей Государственной думе, решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными», — добавил Володин.

Он подчеркнул, что если ранее вмешательство США в выборы в других странах, включая Россию, прикрывалось якобы внедрением высоких стандартов демократии, то «сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединённых Штатов Америки нет». Спикер нижней палаты парламента РФ назвал «архаичной избирательную систему» США, указав, что «она неподконтрольна обществу».

«Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно», — заявил Володин. — Мы не позволим разговаривать с нами менторским тоном тем, кто свою партийно-политическую систему привел к деградации, итогом которой стало посягательство на основополагающие права и свободы граждан».

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

РИА Новости

© Илья Питалев

Свобода слова в США

Кроме того, Вячеслав Володин затронул ряд событий, произошедших в США после президентских выборов. По его словам, в этой предвыборной президентской гонке сталкивание американцев между собой приобрело «исключительно острый и опасный характер».

«Мы всегда были против этого и считаем, что это недопустимо. Борьба за власть, развернувшаяся между двумя ведущими партиями США, привела к штурму парламента и человеческим жертвам. Мы всегда, и сегодня хочу это подчеркнуть, выступали против насильственных, неконституционных действий, а Соединённые Штаты Америки, наоборот, эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира, вмешиваясь в их суверенные дела», — сказал он.

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Володин напомнил, что США называют участников несанкционированных акций — в Европе, на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке — борцами за свободу и демократию. Однако, когда аналогичные события произошли в Вашингтоне, то их назвали «внутренними террористами».

«Вот это и будут настоящие политические заключённые. Давайте называть вещи своими именами. Вашингтону придётся признать: либо это политика двойных стандартов, либо у них есть пострадавшие за свои политические взгляды», — подчеркнул спикер Госдумы.

Кроме того, он прокомментировал блокировку аккаунтов в соцсетях пока ещё действующего президента Дональда Трампа, констатировал, что «страна, которая учит стандартам демократии весь мир, сама их перечеркнула».

«Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 млн американцев, его сторонников лишили фундаментального права — свободы слова. За этим решением стоят политические противники уходящего президента, и это не что иное, как прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США, нарушение Соединёнными Штатами Америки взятых на себя, подчёркиваю, международных обязательств в сфере обмена и доступа к информации», — указал Володин.

По его словам, для России произошедшая ситуация важна в русле того, чтобы «подобный беспредел» со стороны американских соцсетей не произошёл на территории РФ.

«Американские информационные платформы и IT-компании имеют глобальный международный, а по сути — монопольный характер. Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они ведут и будут себя вести в отношении других стран? Нам необходимо сделать всё, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего национального законодательства», — пояснил председатель ГД.

Володин поручил комитету Госдумы по международным делам подготовить обращение к международным организациям с предложением проанализировать сложившуюся ситуацию со свободой слова в США и выработать решения, позволяющие не допустить этого в будущем.

«Хватит занимать позу страуса, как будто ничего не происходит. Нам необходимо эту работу инициировать и постараться сделать всё для того, чтобы международные организации наконец-то проснулись от спячки», — заявил спикер нижней палаты парламента.

Ситуация с Навальным

Алексей Навальный — «пешка в чужой большой игре», которая «отнюдь не дружественная и опасная» для России. Об этом заявил Вячеслав Володин. По его словам, блогер находится «на финансировании у иностранных государств» и используется западными спецслужбами для ослабления России.

«Если голова у него на плечах есть, пусть занимается своими уголовными делами. Адвокатов у него много, они высокооплачиваемые. Пусть объясняют, где что нарушил, защищают. Но в политике таким не место», — пояснил он.

Касательно последних заявлений со стороны Запада относительно задержания Навального Володин призвал Евросоюз начать с себя и прекратить «стрелять в людей резиновыми пулями, травить их газом, зимой поливать водой», подчеркнув, что это всё «напоминает истязания времён Второй мировой войны».

«Вдумайтесь: если бы наши спецслужбы привезли американца в аэропорт, усадили его в самолёт и отправили в Вашингтон, где бы он оказался после того, как только туда прилетел?» — задался вопросом председатель Госдумы.

Инцидент с Навальным в своих выступлениях также затронули лидеры политических фракций. Так, глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал блогера «гонцом из Берлина» и «Гапоном номер два», который будет поджигать внутреннюю ситуацию.

«Этого деятеля надувают уже много лет, по сути дела, прекрасно понимая, что за ним ничего нет, кроме организации российского майдана», — сказал он.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Навального «лидером оппозиции идиотов, больных людей и авантюристов», который на протяжении многих лет ведёт антигосударственную политику.

«Человек чужой для нас. Его, как паршивого котёнка, вышвырнули оттуда, он же там в ногах валялся всю осень, упрашивая спецслужбы Запада помочь ему остаться на Западе. Как Ходорковский, Березовский и вся прочая шваль, у которой три варианта пути (я об этом сказал 20 лет назад): тюрьма, эмиграция или могила. Вот они так приблизительно уже и распределились», — сказал он.

По его словам, Навального следует «отправить далеко-далеко от Москвы, на север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю».