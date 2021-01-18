Перемены в руководстве США, цензура соцсетей и инцидент с Навальным: Лавров — о вызовах для МИД в 2020 году

Не стоит ожидать радикальных изменений в политике США на российском направлении при администрации президента Джо Байдена, но «манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми». Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности ведомства в 2020 году. По его словам, российские дипломаты смогут «без раскачки» начать работу с американскими коллегами, поскольку в команде Байдена присутствует много знакомых лиц. Лавров также заявил, что страны Запада акцентируют внимание на событиях вокруг Алексея Навального, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем и кризисов. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Москва так и не получила от европейских стран доказательств отравления блогера.

В понедельник, 18 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл онлайн пресс-конференцию, посвящённую итогам деятельности российских дипломатов в 2020 году, и рассказал об основных вызовах, с которыми они сталкивались. В течение трёх часов глава внешнеполитического ведомства отвечал на вопросы российских и зарубежных журналистов.

Притеснение российских журналистов за рубежом

Отвечая на вопрос о задержании русскоязычных журналистов в Латвии из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня», Сергей Лавров заявил, что Москва сделала представления в ООН и ОБСЕ по «неоспоримым фактам грубейшего нарушения свободы СМИ».

«Мы хотим задействовать механизмы, которые существуют в соответствующих конвенциях и которые требуют от соответствующей страны исправить подобные нарушения», — сказал глава МИД.

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Он добавил, что внешнеполитическое ведомство предпринимает серьёзные шаги для защиты прав российских журналистов и сотрудников русскоязычных СМИ за рубежом.

«Продолжим добиваться от международных структур вменяемых действий, но параллельно мы хотим поднимать неправительственные организации, они имеют полное основание обращаться в суды... Уже работаем с юристами-международниками, будем использовать Фонд защиты прав соотечественников, который у нас существует и который будет готов помогать журналистам», — добавил Лавров, указав, что жалобы могут быть направлены в Европейский суд по правам человека.

3 декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых работников СМИ, сотрудничавших с информационными порталами Sputnik Латвия и Baltnews. Их обвинили в нарушении режима санкций ЕС, введённых персонально против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва. В отношении всех журналистов возбудили уголовные дела, им грозит до четырёх лет лишения свободы.

13 января 2021 года RT в рамках проекта Марии Бутиной #СвоихНеБросаем запустил масштабную информационную кампанию в поддержку задержанных. На данный момент вышли три серии, главными героями которых стали журналист и общественный деятель Владимир Линдерман, бывший редактор портала Baltnews.lv Андрей Яковлев и журналист Алла Березовская.

IT-гиганты и цензура

Ещё одной темой вопросов к министру иностранных дел РФ стали последние действия администраций крупнейших технологических компаний в Соединённых Штатах. В частности, речь шла о блокировки личных аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа.

«Будем надеяться, что американское общество не позволит элитам в борьбе друг с другом использовать очевиднейшую цензуру, грубейшее нарушение Конституции и международных обязательств. Но это проблема американского общества. Если оно с этой проблемой не справится, то мы все должны быть готовы к последствиям подобного провала американского государства, а последствия будут очень серьёзными на мировой арене», — сказал Лавров.

По его словам, «полдюжины человек, создавших свои технологические империи», определяют свои действия только корпоративными нормами и «ни в грош не ставят Конституцию своих государств». Запад очень быстро утрачивает терпимость к многообразию и это вызывает серьёзную озабоченность, добавил глава внешнеполитического ведомства.

После 6 января, когда в Вашингтоне прошёл масштабный митинг сторонников Трампа, переросший в штурм Капитолия и беспорядки, в результате которых погибли пять человек, Facebook, Twitter и Google заблокировали в принадлежащих им социальных сетях аккаунты главы Белого дома. Кроме того, из App Store (приложения компании Apple) и Google Play была удалена крупнейшая консервативная соцсеть Parler.

Сергей Лавров также сообщил, что осведомлён об угрозах блокировки мессенджера Telegram.

«Это будет интересно», — сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») подала в суд на компанию Apple с требованием удалить Telegram из магазина приложений App Store.

Отношения с США

Политика США на российском направлении при администрации президента Джо Байдена, инаугурация которого намечена на 20 января, едва ли претерпит изменения, но «манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми». Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Видно, что линия на доминирование американского государства и американского образа жизни, американского понимания жизни других стран продолжится. Сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня. Они уже рассуждают, как сделать так, чтобы Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», — сказал Лавров.

Он также назвал Джо Байдена «специалистом в сфере разоружения и контроля над вооружениями». В этой связи Москва будет ждать «конкретных предложений» по продлению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого истекает 5 февраля.

Вдобавок Лавров выразил надежду на то, что команда президента США будет «профессиональной, а не пропагандистской». Так, глава МИД РФ отметил, что наличие в администрации Байдена дипломатов, работавших при Бараке Обаме, может позволить начать работу «без раскачки».

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«Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания... откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и без раскачки. С другой стороны, это даёт нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые и новые члены внешнеполитической команды новой администрации США», — сказал он, комментируя возможность назначения на пост госсекретаря США Тони Блинкена, тогда как Виктория Нуланд станет его заместителем.

Ситуация с Навальным

Западные политики с радостью ухватились за сообщения о задержании Алексея Навального по прибытии в Москву, заявил Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на Западе полагают, что таким образом смогут отвлечь внимание «от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития». По его словам, вся ситуация с Навальным приобрела внешнеполитическое звучание искусственно.

«Я же убеждён, что нужно не искать внешние поводы для оправдания своих собственных действий или для отвлечения внимания от своих собственных глубочайших проблем и кризисов, а наоборот, играть по-честному и искать в честном и равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем», — сказал министр иностранных дел России.

Он добавил, что на Западе наблюдается тенденция, суть которой — разрешить свои внутриполитические проблемы, в результате чего они находят внешних врагов, коими становятся Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Куба, Венесуэла.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва так и не получила от западных партнёров документов, свидетельствующих о том, что Навальный был отравлен.

«У нас, с точки зрения внешнеполитического ведомства, остаётся только один вопрос: «Господа немцы, французы, шведы, выполните своё международное обязательство, предъявите результаты тех анализов, которые, по вашему утверждению, содержат некое (причём ещё неизвестное, поскольку оно в списках ОЗХО не значится) боевое вещество», — подчеркнул он.

Лавров добавил, что аналогичным образом Запад поступал, не предоставляя ответов, в ситуациях с Александром Литвиненко и со Скрипалями.

«Нам ничего не дают про Навального. Слушайте, если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и будьте законопослушными. Выполняйте свои обязательства. Не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя: «Мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению». Мы так разговаривать не будем. Именно вот это является внешнеполитическим измерением, за которое МИД отвечает во всей этой истории. Так себя вести нашим партнёрам нельзя», — заметил российский министр.

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Он также сказал, что ни одно голословное обвинение в адрес Москвы ни разу не подтверждалось доказательством, будь то якобы вмешательство в американские выборы, крушение малазийского Boeing, дело Скрипалей или инцидент с Навальным.

«В каждом случае, о котором я упомянул, и в других случаях, в которых нас обвиняют в чём-то конкретном, мы ни разу не получили доказательств, которые подтверждали бы эти голословные обвинения. Мы слышали только одно: «хайли лайкли», «никто другой не имеет мотивов» либо «только у вас есть такие возможности, и поэтому вы виноваты, и не надо нам ничего доказывать». Не дают просто фактов, на которых, в общем-то, приличные люди всегда основывают свои дискуссии», — заметил он.

По его словам, российская сторона всегда была настроена обсуждать все имеющиеся претензии за столом переговоров, а «не собачиться друг с другом».

«Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы решать любые проблемы путём диалога, но ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на замке и на засове, нам уже как-то, знаете, ниже собственного достоинства», — заявил Лавров.

COVID-19

В ходе пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что перенёс коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, при этом, по совету специалистов, он намерен сделать прививку.

Министр иностранных дел России также указал на открытость в вопросе сотрудничества по вакцине от COVID-19. По его словам, на предложения Российского фонда прямых инвестиций поступает позитивный отклик. В частности, Москва обсуждает эту тему с коллегами из Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и Ближнего Востока.

«Не так давно президент Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель также затронули перспективы российско-германского, российско-европейского сотрудничества в производстве, совершенствовании вакцин. Я думаю, это правильный путь, путь, который опирается на стремление консолидировать наши усилия, опирается на солидарность человечества», — заявил он.

Между тем Лавров констатировал, что США и их союзники пытались в собственных целях воспользоваться ситуацией, возникшей из-за пандемии COVID-19.

«К сожалению, не везде и не всегда такое стремление к солидарности, к совместной работе в условиях пандемии проявлялось. Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединённые Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий, введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран. В том числе, кстати, и нашего ближайшего соседа — Белоруссии», — пояснил министр.