Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию в США.

«Коллеги, вдумайтесь ещё раз, что произошло: действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 млн американцев, его сторонников лишили фундаментального права — свободы слова... За этим решением стоят политические противники уходящего президента, и это не что иное, как прямое посягательство на фундаментальные права и свободы граждан США, нарушение Соединёнными Штатами Америки взятых на себя, подчёркиваю, международных обязательств в сфере обмена и доступа к информации», — заявил Володин.

Он добавил, что в конце концов это внутреннее дело США.

Ранее Володин назвал выборную систему США архаичной.