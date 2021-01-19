Володин назвал выборную систему США архаичной

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал выборную систему США архаичной.
Володин назвал выборную систему США архаичной
  • РИА Новости

«Если вчера их вмешательство в избирательные кампании в нашей стране и других странах прикрывалось необходимостью внедрения высоких стандартов демократии, основанных на собственном опыте, то сегодня всем стало очевидно, что этих стандартов у самих Соединённых Штатов Америки нет», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.

По его словам, избирательная система США «архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу».

«Голосование по почте не выдерживает никакой критики. Веерная рассылка бюллетеней избирателям неконтролируема, кто и когда голосовал по этим бюллетеням, проверить невозможно», — добавил Володин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что выборы президента Соединённых Штатов в этом году походили на голосование в странах третьего мира.

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