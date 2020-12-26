Трамп сравнил выборы в США с голосованием в странах третьего мира

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что выборы президента Соединённых Штатов в этом году походили на голосование в странах третьего мира.
Трамп сравнил выборы в США с голосованием в странах третьего мира
  • Reuters

Об этом он написал в своём Twitter.

«Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане значительно надёжнее защищены и гораздо лучше проводятся, чем американские выборы 2020 года. Наши, с миллионами и миллионами недостоверных бюллетеней, направлявшихся по почте, были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент!» — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что многочисленные ошибки машин для голосования повлияли на результаты президентских выборов.

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