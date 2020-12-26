Трамп сравнил выборы в США с голосованием в странах третьего мира

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что выборы президента Соединённых Штатов в этом году походили на голосование в странах третьего мира.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Молодой военный, работающий в Афганистане, сказал мне, что выборы в Афганистане значительно надёжнее защищены и гораздо лучше проводятся, чем американские выборы 2020 года. Наши, с миллионами и миллионами недостоверных бюллетеней, направлявшихся по почте, были выборами страны третьего мира. Фальшивый президент!» — отметил он.

A young military man working in Afghanistan told me that elections in Afghanistan are far more secure and much better run than the USA’s 2020 Election. Ours, with its millions and millions of corrupt Mail-In Ballots, was the election of a third world country. Fake President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

Ранее Трамп заявил, что многочисленные ошибки машин для голосования повлияли на результаты президентских выборов.