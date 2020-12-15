Трамп заявил о проблемах с машинами для голосования в США

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что многочисленные ошибки машин для голосования повлияли на результаты президентских выборов.

«Огромные проблемы обнаружены с машинами для голосования. Там такие сильные отклонения, что это просто нелепо. Можно взять и сделать из оглушительной победы на выборах поражение с небольшим перевесом», — написал он в Twitter.

Трамп заявил, что в Соединённых Штатах такого быть не должно, и назвал такую ситуацию преступлением.

Представитель Демократической партии на выборах Джо Байден ранее набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

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