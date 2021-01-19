«Ближе к лету можем достигнуть прошлогоднего минимума»: в России выявили 21 734 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 21 734 случая заболевания коронавирусом, 23 262 человека выздоровели, 586 — скончались от осложнений. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала года около 34 тыс. человек в стране получили электронные сертификаты о вакцинации. В свою очередь, эпидемиолог Роспотребнадзора выразила мнение, что в начале весны в РФ может немного вырасти число заболевших коронавирусом, а к лету вероятно достижение прошлогоднего минимума по заболеваемости.

За минувшие сутки в России выявили 21 734 новых случая заболевания COVID-19, из них в Санкт-Петербурге зафиксирован 3281 эпизод, в Москве — 3115, а в Московской области — 1072. В предшествовавшие этому два дня показатель составил 22 857 и 23 586.

За последние сутки были выписаны 23 262 пациента, зафиксировано 586 летальных исходов.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в РФ с начала пандемии достигло 3 612 800. Выздоровели 3 002 026 пациентов. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 66 623 человека.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала эпидемии в стране проведено более 97,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются около 616 тыс. человек.

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«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны заболеваемость может снова немного вырасти — это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — цитирует РИА Новости заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

В свою очередь, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова выразила мнение, что британский штамм коронавируса к марту имеет шансы стать самой распространённой его мутацией в России.

«Британский штамм COVID-19 на 56% более эффективен в смысле заражения, чем тот штамм, который был обнаружен ранее. В США сейчас найдено уже много пациентов с британским штаммом. Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний. — RT) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — сказала Баранова.

При этом она выразила надежду на то, что вакцинация поможет в борьбе с распространением британского штамма, поскольку число заболевших им людей может расти «как снежный ком».

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С начала года в России выдано уже около 34 тыс. электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как пояснил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, документ в электронном виде могут получить граждане, прошедшие второй этап вакцинирования.

«Президентом поставлена задача сделать процесс взаимодействия граждан и власти максимально понятным и комфортным. Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку, не выходя из дома, можно было решать как можно больше вопросов. Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой», — сказал он.

В России продолжается вакцинация от коронавируса. Прививочная кампания осуществляется при помощи препарата «Спутник V», разработанного специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Вакцинация российским препаратом идёт и в других странах. Власти Казахстана планируют начать прививать граждан «Спутником V» с 1 февраля. При этом 19 января должно состоятся подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии — 20 тыс. доз препарата.

«С 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения», — заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Накануне, 18 января, министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину «Спутник V». В свою очередь, торговый представитель РФ в Никарагуа Пётр Панкратов сообщил, что власти республики ведут переговоры о приобретении российской вакцины.