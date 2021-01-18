Названо число выданных через «Госуслуги» сертификатов о вакцинации
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«Около 34 тыс. сертификатов о прохождении вакцинации от COVID-19 выдано с 1 января 2021 года через единый портал госуслуг», — приводит его слова ТАСС.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавируса российской вакциной.
С 1 января на сайте госуслуг заработал сервис по выдаче сертификата о вакцинации от COVID-19.