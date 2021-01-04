Путин поручил изучить вопрос о выдаче сертификатов о вакцинации

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привитым от коронавирусной инфекции российской вакциной.

Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам пресс-конференции. Перечень опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин», — поручил президент.

Также глава государства поручил рассмотреть вопрос о международном признании таких сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из России или въезда в неё и пересечения ими государственных границ других стран.

Путин поручил представить доклад по данному вопросу до 20 января.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на портале государственных услуг с 1 января заработал сервис, с помощью которого граждане, привитые от коронавируса, могут получить сертификат о вакцинации.