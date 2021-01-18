«Последние новости о вакцинах вселили надежду»: в России выявили 22 857 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 22 857 новых случаев коронавируса. В общей сложности число заболевших COVID-19 в стране достигло 3 591 066. При этом выздоровели 2 978 764 человека (18 333 — за сутки), умерли 66 037 пациентов (471 летальный исход за день). Между тем представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что появляющиеся сообщения о вакцинах против коронавирусной инфекции вселяют надежду. Она также рассказала, сколько дней заболевшие COVID-19 остаются заразными для окружающих.

В России за минувшие 24 часа выявили 22 857 новых случаев COVID-19, из них наибольшее число зарегистрировано в Москве (3679), Санкт-Петербурге (3287) и Московской области (1381). В предыдущие двое суток этот показатель составил 23 586 (воскресенье) и 24 092 (суббота).

За последние сутки были выписаны 18 333 пациента, зафиксирован 471 летальный исход.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в РФ с начала пандемии достигло 3 591 066. Выздоровели 2 978 764 пациента. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 66 037 человек.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 97 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются свыше 617 тыс. человек.

С понедельника, 18 января, в России происходит переход от масштабной вакцинации, стартовавшей в декабре, к массовой вакцинации. Соответствующее поручение на совещании с членами правительства 13 января дал президент Владимир Путин. 15 января вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами подтвердила срок начала массовой вакцинации.

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Для прививок используется вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Этот препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции. Он представляет собой двухкомпонентную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2 и вызывающую иммунный ответ организма. Вакцинация каждого человека проводится в два этапа (повторно через 21 день после первой инъекции).

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) указывали, что на основании анализа данных в заключительной контрольной точке после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины эффективность «Спутник V» составила 91,4%. Каких-либо существенных побочных эффектов у добровольцев, участвующих в исследовании, выявлено не было. При этом тяжёлых случаев течения заболевания коронавирусом эффективность препарата составила 100%.

Помимо этого, с 18 января школы Москвы возвращаются к традиционному формату проведения занятий. Учащиеся с 6-го по 11-й классы находились на дистанционном обучении, начиная с 19 октября 2020 года.

Столица лидирует в России по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в городе было зафиксировано 895 327 заболевших коронавирусом, 743 349 человек выздоровели, 12 541 — скончались. Привились 190 тыс. жителей.

РИА Новости

© Павел Бедняков

По всему миру с начала пандемии выявлено свыше 95 млн заболевших COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса зафиксировано в США (23,9 млн), Индии (10,6 млн) и Бразилии (8,5 млн). Эти же три страны возглавляют антирейтинг по числу умерших от осложнений, вызванных COVID-19: США (397,6 тыс.), Бразилия (209,8 тыс.), Индия (152,4 тыс.). В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, во всём мире умерли свыше 2 млн человек.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения заявили о позитивных тенденциях в борьбе с распространением коронавируса, в частности, о начале прививочных кампаний. При этом представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заметила, что вакцины не смогут полностью искоренить COVID-19, поэтому необходимо будет продолжать соблюдение мер безопасности (социальное дистанцирование, использование индивидуальных средств защиты, карантин).

«Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду. Мы начинаем видеть свет в конце туннеля, и этот свет становится всё ярче, поскольку все больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой вакцинации или уже начали её проводить, как, например, Российская Федерация», — заявила она в интервью «Российской газете».

Кроме того, в ВОЗ рассказали, как долго заболевшие коронавирусной инфекцией могут быть заразными для окружающих.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми—девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — пояснила Вуйнович.

В свою очередь, руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин заметил, что недосып существенно повышает риск заражениями инфекциями, в том числе COVID-19.

«Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более чем 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».