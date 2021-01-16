C 19 января: в Москве открывается запись на вакцинацию для новых групп граждан

Со вторника, 19 января, в Москве открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых категорий граждан. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые жители столицы. Как ранее уточнили в мэрии, вакцинацию прошли уже около 140 тыс. жителей города. За минувшие сутки в России было выявлено 24 092 новых случая коронавирусной инфекции, за это время от заболевания вылечились 27 311 человек, 590 пациентов скончались.

В Москве со вторника, 19 января, открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых категорий граждан. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. Теперь прививку от COVID-19 смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые жители столицы.

В мэрии напомнили, что на базе городских поликлиник ежедневно работают 100 пунктов вакцинации.

«Прививку сделали уже около 140 тыс. москвичей. Около 40% от этого числа — люди старшего возраста», — уточнили в мэрии.

Накануне заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве также заработают шесть выездных пунктов вакцинации против коронавируса — в офисе «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «ДЕПО», в торговых центрах «Океания» и «Город».

Для прохождения вакцинации теперь не понадобится справка с места работы, добавила Ракова.

«Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — приводит её слова ТАСС.

Также по теме «Научились жить в условиях COVID-19»: Попова заявила об отсутствии необходимости введения локдауна в России В Москве откроются шесть выездных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова....

Напомним, вакцинация от COVID-19 препаратом «Спутник V», разработанным центром им. Гамалеи в столице началась в декабре. На первом этапе прививка была доступна работникам сфер здравоохранения и образования, а также сотрудникам социальных служб. С тех пор список категорий граждан, имеющих возможность получить вакцину, регулярно расширяется.

Тем временем бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направили в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на одобрение препарата «Спутник V» для экстренного использования. В заявлении уточняется, что речь идёт об использовании 10 млн доз вакцины — такой объём препарата планируется поставить в Бразилию в первом квартале текущего года.

«В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всём мире государство и бизнес должны приложить все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента», — говорится в заявлении компании.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», помимо России, зарегистрирована уже в восьми странах. В декабре использование препарата одобрили Белоруссия, Аргентина и Сербия, а в январе — Боливия, Алжир, Палестина, Венесуэла и Парагвай.

Ситуация с COVID-19 в России

За минувшие сутки в России было выявлено 24 092 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число зарегистрировано в Москве (4674), Санкт-Петербурге (3253) и Московской области (1406).

За это время от заболевания вылечились 27 311 человек, 590 пациентов скончались.

Таким образом, общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса достигло 3 544 623. За время пандемии от развившихся на фоне инфекции осложнений умерли 65 085 человек, выздоровел — 2 936 991.

РИА Новости

© Валерий Мельников

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в России было выполнено уже более 96,2 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19, под медицинским наблюдением находятся около 613,6 тыс. человек.

Помимо этого, институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал тест, который позволяет выявлять коронавирус за 60—90 минут. Об этом рассказал директор института Василий Акимкин на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

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«Наш институт и специалисты других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в три-четыре раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой», — цитирует его РИА Новости.

Ведомство также намерено направить на регистрацию тест-систему для выявления британского штамма SARS-CoV-2.

Татьяна Голикова отметила, что всего Россия создала более 200 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции и антител. По её словам, российские разработки используются более чем в 50 странах мира.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание на то, что в России ситуация с коронавирусом остаётся спокойной по сравнению с происходящим в других странах. По её словам, если сравнивать кривые заболеваемости, то в России она достаточно плавная и пологая.

Она уточнила, что при сравнительно невысоком уровне заболеваемости в стране удалось наработать популяционный иммунитет к COVID-19.

«У нас наработался популяционный иммунитет при невысоком всё-таки, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости. Мы на 60-м месте по совокупной заболеваемости за год в мире на 100 тыс. населения», — цитирует её ТАСС.