Россия разработала более 200 тест-систем для диагностики коронавируса

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Россия разработала более 200 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила на совещании с эпидемиологами вице-премьер Татьяна Голикова.
Россия разработала более 200 тест-систем для диагностики коронавируса
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему», — цитирует её РИА Новости.

Как напомнила Голикова, российские разработки используются более чем в 50 странах мира.

Ранее сообщалось, что в России за время пандемии проведено более 95,6 млн тестов на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию со штаммами коронавируса.

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