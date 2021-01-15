Россия разработала более 200 тест-систем для диагностики коронавируса

Россия разработала более 200 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила на совещании с эпидемиологами вице-премьер Татьяна Голикова.

«В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему», — цитирует её РИА Новости.

Как напомнила Голикова, российские разработки используются более чем в 50 странах мира.

Ранее сообщалось, что в России за время пандемии проведено более 95,6 млн тестов на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании.

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU оценил ситуацию со штаммами коронавируса.