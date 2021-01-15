Эксперт оценил ситуацию со штаммами коронавируса

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Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил ситуацию со штаммами коронавируса.
Эксперт оценил ситуацию со штаммами коронавируса
  • РИА Новости

«По тем данным, что сейчас имеются, вакцина обеспечивает защиту против британского штамма коронавируса», — цитирует эксперта URA.RU.

По его словам, те, кто переболел обычным вариантом COVID-19 и приобрёл антитела, получили иммунитет и к новому варианту вируса.

Как считает Чепурнов, британский вариант опаснее лишь тем, что быстрее распространяется.

«Произошедшие мутации повлияли на присоединение вируса к клетке. В связи с этим увеличилась скорость распространения вируса», — пояснил он.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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