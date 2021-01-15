Эксперт оценил ситуацию со штаммами коронавируса

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов оценил ситуацию со штаммами коронавируса.

«По тем данным, что сейчас имеются, вакцина обеспечивает защиту против британского штамма коронавируса», — цитирует эксперта URA.RU.

По его словам, те, кто переболел обычным вариантом COVID-19 и приобрёл антитела, получили иммунитет и к новому варианту вируса.

Как считает Чепурнов, британский вариант опаснее лишь тем, что быстрее распространяется.

«Произошедшие мутации повлияли на присоединение вируса к клетке. В связи с этим увеличилась скорость распространения вируса», — пояснил он.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.