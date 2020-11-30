Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией в России

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Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.
Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70—75% населения», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, в будущем COVID-19 может стать сезонной инфекцией.

По словам Щелканова, сезонность — это когда эпидемический подъём происходит в осенне-зимний период.

«К таким инфекциям относится вирус гриппа обоих типов, а вот аденовирус гуляет весь год. Ранее человечество уже переживало эпидемию других вирусов, которые тоже имели сезонность. Мы не исключаем, что COVID-19 превратится в сезонный вирус», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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