Вирусолог прокомментировал ситуацию с пандемией в России

Вирусолог Михаил Щелканов прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70—75% населения», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, в будущем COVID-19 может стать сезонной инфекцией.

По словам Щелканова, сезонность — это когда эпидемический подъём происходит в осенне-зимний период.

«К таким инфекциям относится вирус гриппа обоих типов, а вот аденовирус гуляет весь год. Ранее человечество уже переживало эпидемию других вирусов, которые тоже имели сезонность. Мы не исключаем, что COVID-19 превратится в сезонный вирус», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.