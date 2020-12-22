В России готовят тест-систему для выявления британской мутации COVID-19

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Институт эпидемиологии готовит специальную тест-систему для выявления мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, имеющиеся в России тест-системы «чётко могут выявлять любые вирусы», как с мутациями, так и без.

«Вместе с тем, поручение дано институту эпидемиологии центральному научно-исследовательскому, и они уже начали это делать, готовить специальную тест-систему, которая выявляла бы именно этот мутирующий вариант вируса», — сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, глава Роспотребнадзора заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании.

При этом в стране обнаружили 1424 мутации, и «ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса».

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