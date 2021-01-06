Около 11% не имели клинических проявлений: в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса

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Наталия Сергиевская
В России за прошедшие сутки выявлено 24 217 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число зарегистрировано в Москве (5142), Санкт-Петербурге (3341) и Московской области (1097). За минувшие 24 часа выздоровели 23 055 человек, 445 пациентов скончались. Тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый тип SARS-CoV-2, ранее обнаруженный в Великобритании, выявлен ещё в 40 странах мира.
Около 11% не имели клинических проявлений: в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

В России за прошедшие сутки выявлено 24 217 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число зарегистрировано в Москве (5142), Санкт-Петербурге (3341) и Московской области (1097).

За это время в стране от заболевания вылечились 23 055 человек, 445 пациентов скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, среди новых случаев 11% граждан не имели клинических проявлений болезни.

Общее число выявленных в стране случаев коронавируса достигло 3 308 601, за всё время выздоровели 2 685 723 пациента, 59 951 человек умер.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что учреждениями ведомства и медицинскими организациями проведено уже более 92,3 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — напомнили в пресс-службе ведомства.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый тип SARS-CoV-2, ранее обнаруженный в Великобритании, выявлен ещё в 40 странах мира. Кроме того, разновидность коронавируса 501Y.V2, которую впервые зарегистрировали в ЮАР, подтвердили ещё в шести странах.

В ВОЗ отметили, что в мире третью неделю подряд фиксируется более 4 млн новых случаев заболевания COVID-19, а число летальных исходов за это время возросло на 3% — до 76 тыс. Таким образом, с начала пандемии общее число зарегистрированных случаев превысило 83 млн, отмечено более 1,8 млн смертей во всём мире, заявили в организации.

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На этом фоне власти Германии объявили о решении продлить действие ограничительных мер в стране до 31 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула необходимость ещё больше снизить контакты между людьми, чтобы остановить распространение инфекции. Так, в наиболее пострадавших из-за коронавируса регионах страны запретят отдаляться от места проживания без уважительной причины на расстояние, превышающее 15 км. Магазины и рестораны также будут закрыты до конца января. Помимо этого, до конца месяца школьники будут обучаться в дистанционном режиме.

В разговоре с журналистами Меркель назвала новые ограничения жёсткими, но оправданными.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также объявил о введении в стране национального карантина на фоне распространения нового типа коронавируса и угрозы переполнения больниц в королевстве.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая накануне на брифинге в Женеве, напомнил, что более чем в 30 странах мира уже началась масштабная вакцинация населения, и подчеркнул, что в первую очередь прививку должны получить медицинские работники и люди с ослабленным здоровьем.

«Вакцинация медицинских работников и тех, кто подвергается высокому риску серьёзно заболеть, — это самый быстрый путь к стабилизации систем здравоохранения», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 27 декабря заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщал, что в России британский штамм коронавирусной инфекции не обнаружен. Специалист подчеркнул, что даже в случае его попадания в страну ничего страшного не произойдёт.

  • Вакцина против COVID-19 «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»)
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но если она появится, то она не несёт ничего глобального и страшного», — приводит его слова РИА Новости.

Как подчёркивала глава ведомства Анна Попова, российские вакцины от коронавирусной инфекции безусловно эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19, а произведённые Роспотребнадзором тест-системы «видят коронавирус в любом его варианте».

«Мы посмотрели на конструкции вакцин, которые сегодня есть в России, и абсолютно точно увидели, что эффективность вакцин безусловна и никак не может быть увязана с теми заменами, которые мы видим», — заявила Попова.

Глава центра им. Гамалеи, разработавшего первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», Александр Гинцбург также отмечал, что точечные мутации SARS-CoV-2 не влияют на эффективность препарата. Специалист рассказал, что в случае, если мутации вируса будут накапливаться дальше, это станет поводом для дополнительных экспериментов.

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