«Без значимых изменений»: центр «Вектор» заявил об отсутствии угрозы в российских штаммах коронавируса

Российские специалисты провели анализ штаммов коронавируса в России и не обнаружили в них значимых изменений и повышенной угрозы, рассказал глава центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Он пояснил, что центр отслеживает генетические изменения вируса для выявления новых факторов патогенности, а также оценки эффективности существующих тест-систем. В России за минувшие сутки зарегистрировано 28 776 новых случаев коронавирусной инфекции, от заболевания вылечились 24 158 человек, 561 пациент скончался.

Глава Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что учёные провели анализ штаммов коронавируса в России и не обнаружили в них существенных изменений и повышенной угрозы.

По его словам, специалисты изучили «более 1,4 тыс. различных нуклеотидных замен в российских изолятах SARS-CoV-2, но большинство из них не представляют собой каких-либо значимых изменений».

«Большинство штаммов нового коронавируса не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тыс. нуклеотидов это всего одна десятая процента», — сказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Специалист пояснил, что SARS-CoV-2, как и любой другой вирус, постоянно меняется. Центр «Вектор», по его словам, отслеживает и изучает эти генетические изменения, в том числе для выявления новых факторов патогенности, а также для оценки эффективности существующих тест-систем.

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Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что вакцина «Спутник V» эффективна как против новой мутации коронавируса, зафиксированной в Великобритании, так и против других мутаций.

«Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок, — это фактически белок, который кодирует шип коронавируса, — «Спутник» справлялся с ними очень хорошо и качественно. Поэтому предварительный анализ подтверждает, что «Спутник V» будет эффективен и с этой мутацией, и с другими мутациями», — уточнил он.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 28 776 новых случаев коронавирусной инфекции, из них наибольшее число в Москве (7237), Санкт-Петербурге (3760) и Московской области (1498).

За это время от заболевания вылечились 24 158 человек, 561 пациент скончался.

Таким образом, общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 2 906 503, за всё время умерли 51 912 человек, 2 319 520 пациентов выздоровели.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что с начала пандемии российские медики провели уже более 86,7 млн тестов на выявление коронавируса.

Согласно данным московского оперативного штаба по контролю за распространением заболевания, в столице за последние 24 часа были госпитализированы 1844 пациента с COVID-19. К аппаратам ИВЛ в московских больницах подключены 500 человек.

В столичном оперштабе вновь напомнили о необходимости оставаться дома жителям старше 65 лет, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

В свою очередь, в мэрии Москвы сообщили, что с весны донорами плазмы с антителами к коронавирусной инфекции COVID-19 в городе стали 8825 человек, из них около 13,5% сделали это несколько раз. Столичные власти напомнили, что сдавать плазму можно до 20 раз в год, промежуток между донациями должен составлять две недели.

«Благодаря переливанию плазмы вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции лёгких снижается почти в два раза, а выживаемость увеличивается на 19%», — пояснили в мэрии.

Напомним, в столице также продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку от коронавирусной инфекции первой российской вакциной «Спутник V» на данный момент могут представитель групп риска: медицинские работники, педагоги, сотрудники социальных служб, МФЦ, сферы культуры, отрасли торговли и услуг, работники транспорта, сферы энергетики, промышленности и сотрудники СМИ.

Накануне в интервью телеканалу «Россия 24» глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян не испытывать на прочность систему здравоохранения страны во время новогодних праздников.

«Мы всё-таки находимся в условиях пандемии, поэтому помнить о профилактике просто крайне необходимо. Плюс мне хотелось бы просто попросить наших сограждан помнить о своём здоровье в эти дни, защитить себя от травматизма, детей своих защитить. Сегодня система здравоохранения работает с колоссальной нагрузкой, и медицинские работники в новогодние дни также будут на посту. Но я прошу — просто не рискуйте собственным здоровьем, не пытайтесь испробовать систему на прочность. Лучше быть здоровым», — призвал глава Минздрава.