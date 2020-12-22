В «Векторе» рассказали об анализе штаммов коронавируса в России

Анализ штаммов коронавируса в России говорит об отсутствии значимых изменений в нём, рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, не говорят о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений», — цитирует его РИА Новости.

Максютов добавил, что в целом изменения нового коронавируса ограничены, а большинство его новых штаммов «не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен».

«При геноме в 30 тыс. нуклеотидов это всего 0,1%», — добавил он.

Ранее в Минздраве России сообщили, что данные о возможном новом штамме коронавируса в Великобритании проверяются специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами.