В «Векторе» рассказали об анализе штаммов коронавируса в России

Короткая ссылка
Анализ штаммов коронавируса в России говорит об отсутствии значимых изменений в нём, рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов.
В «Векторе» рассказали об анализе штаммов коронавируса в России
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом он сообщил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, не говорят о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений», — цитирует его РИА Новости.

Максютов добавил, что в целом изменения нового коронавируса ограничены, а большинство его новых штаммов «не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен».

«При геноме в 30 тыс. нуклеотидов это всего 0,1%», — добавил он.

Ранее в Минздраве России сообщили, что данные о возможном новом штамме коронавируса в Великобритании проверяются специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить