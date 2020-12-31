герои текстов RT о том, как изменилась их жизнь после обращения в проект «Не один на один»

В 2020 году в рамках проекта «Не один на один» в редакцию RT обратились более ста человек. Все они просили помощи в решении различных проблем, связанных с жильём, гражданством, органами опеки, выплатами пособий. Благодаря совместной работе с чиновниками из разных министерств и ведомств многим из них удалось помочь. Герои RT рассказали, как изменилась их жизнь после обращения в проект и как они планируют встретить новый 2021 год.

© Фото из личного архива

Чаще всего в этом году в проект «Не один на один» обращались граждане, столкнувшиеся с проблемами при получении российского гражданства. Редакция RT обработала более 30 таких писем. Благодаря помощи сотрудников Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России героям проекта было выдано 13 паспортов. У восьми человек приняли заявления на разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) и гражданство РФ. Некоторым из них уже выдали ВНЖ или РВП.

Вера в людей

В июне этого года жизненно важное для него российское гражданство получил уроженец Абхазии 20-летний Олег Бушев. Молодой человек страдает от тяжёлого заболевания сердца, при котором требуется трансплантация органа. По закону такие операции проводятся только гражданам РФ. RT совместно с МВД делали всё возможное, чтобы помочь Олегу скорее получить паспорт. Также российское гражданство было оформлено его матери Светлане Бушевой и его бабушке Альбине Бушевой. Кроме того, в рамках проекта «Дальше действовать будем мы» RT неоднократно объявлял сбор средств в поддержку семьи.

Олег и Светлана Бушевы

© Фото из личного архива

По словам Светланы, получив паспорт, Олег смог встать на учёт в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

«Теперь Олег на постоянном контроле врачей, — рассказывает Светлана. — Наш доктор был удивлён нашим успехам в лечении. Благодаря правильно подобранным препаратам сын чувствует себя хорошо. В январе у нас следующее обследование».

Сама Светлана работает сразу на нескольких работах, берёт подработки и даже находит время на оказание помощи другим людям в качестве волонтёра.

«Мы отправляем в регионы посылки с необходимыми средствами гигиены старикам, тяжелобольным детям. Я познакомилась с большим количеством людей, которые работают, чтобы помогать другим, — говорит Светлана. — Я тоже пытаюсь следовать их примеру, потому что сама знаю, что без помощи бывает очень тяжело. И часто нужна именно моральная помощь. Важно знать, что рядом есть люди, готовые тебя поддержать. Когда мы обратились в инстаграме к Маргарите Симоньян, то тут же получили ответ. Это настолько важно, когда ты ждёшь ответа каждую секунду, что он приходит так быстро. И не только ответ, но и помощь. В этот момент появляется невероятная вера в людей. Я вам очень благодарна. И Олег тоже».

По словам Светланы, сейчас Олег думает вернуться к учёбе, а в Москве у него появилась девушка. Новый год семья хотела бы встретить в кругу друзей.

«Я очень устала, и хочется праздника. Может быть мы поедем в Подмосковье к друзьям. У них там красивая природа, ёлочки. Но если на праздники случится подработка, то буду работать», — признаётся Светлана.

Она также пожелала всем, кто оказался в тяжёлой ситуации, не опускать руки и не бояться просить помощи.

«Многие стесняются просить, — объясняет Светлана. — Надо просто сообщить о своей беде, и люди помогут».

С особенным настроением

Ещё одной запоминающейся историей уходящего года, связанной с темой гражданства, стала подача документов на вид на жительство семьи пострадавшего в одесском Доме профсоюзов 52-летнего Юрия Диденко. Во время событий 2 мая 2014 года он смог выбраться из подожжённого сторонниками «евромайдана» Дома профсоюзов, получив при этом серьёзные ожоги и перелом руки. Семья была вынуждена бежать в Россию.

Семья Диденко

© Фото из личного архива

Более пяти лет Диденко безрезультатно пытались получить российское паспорта. После запроса RT вопрос был взят на контроль главой ГУВМ МВД России Валентиной Казаковой и у семьи приняли документы на ВНЖ.

«Мы очень долго ходили по замкнутому кругу, — рассказывает жена Юрия Оксана Диденко. — Куда ни обращались — везде был тупик. И только после письма в проект «Не один на один» для нас открылись двери и появилась вера и надежда на то, что всё получится. Вы — волшебники на земле, и без вас бы ничего не получилось. Читателям RT хотелось бы пожелать верить в чудо, потому что чудеса случаются с теми, кто в них верит».

В скором времени Диденко должны получить ВНЖ и подать документы на российское гражданство. По словам Оксаны, с получением паспортов качество жизни семьи существенно улучшится. Супруги смогут наконец-то оформиться как самозанятые, младший сын Владлен окончит школу и будет поступать в вуз, а старший сын Ярослав намерен пойти служить в Вооружённых силах РФ.

Оксана признаётся, что этот Новый год семья встретит с особенным настроением.

«Все эти годы в России мы встречали Новый год в растерянности с мыслями, что же будет в следующем году, — вспоминает она. — Мы ждали каких-то законов, что что-то изменится. Надежда была, но приглушённая. А здесь уже есть уверенность, что всё получится, и настроение намного лучше. В сотый раз хочу сказать спасибо, что ваш проект существует и дай бог ему процветания, потому что вы действительно помогаете людям».

Радость для ветерана

Помимо обращений по гражданству, на почту проекта писали люди, которые не могли получить положенное им по закону жильё. За год о своих проблемах рассказали 12 человек, четверым из которых после публикаций RT были выделены квартиры. Среди них ветеран Первой чеченской войны из Вышнего Волочка Сергей Трунов.

Сергей Трунов

© Фото из личного архива

Мужчина 15 лет не мог добиться предоставления ему жилья. Квартира полагалась ему как участнику боевых действий. Трунов трижды был в Чечне в качестве снайпера-разведчика. Все командировки были боевыми — в общей сложности 150 боевых суток. Долгое время он даже не знал о положенных ему по закону жилье и льготах.

В 2015 году он познакомился с Тамарой Початковой, которая помогла достать необходимые справки и оформить удостоверение ветерана боевых действий. Когда встал вопрос о получении жилья, местные чиновники заявили, что льготы и жильё Сергею не положены, так как он «слишком поздно» оформил удостоверение. Суды тоже были проиграны.

Однако после публикации RT историей заинтересовалась прокуратура Тверской области. После проведённой надзорным ведомством проверки выяснилось, что права ветерана были нарушены. В октябре Тверской суд обязал администрацию Вышнего Волочка обеспечить Трунова благоустроенной квартирой в черте города.

«Представляете, ветеран 20 лет жил в съёмном жилье и наконец-то ему выделили квартиру. Конечно, это для него большая радость. Это единственное жильё, которое он получит за свою жизнь. Человек в Чечне мясорубку прошёл. Он его заслужил, заработал. И почти шесть лет мы бились за эту квартиру. Низкий поклон RT за помощь», — говорит Тамара Початкова.

Женщина отмечает, что до обращения в проект «Не один на один» чиновники не реагировали на проблему.

«Мы носили в администрацию документы, а с нами даже разговаривать не хотели», — возмущается Початкова.

По словам Тамары, дом, в котором выделили квартиру, расположен в хорошем районе. Квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. Администрация пообещала сделать в ней капитальный ремонт в течение трёх месяцев и после вручить ветерану ключи.

«После нового года в квартире должны заменить сантехнику, окна, перестелить пол, а после ремонта будут оформлять документы на право собственности, — говорит Тамара. — Я администрацию предупредила, что за их работой следят журналисты RT и Маргарита Симоньян. Я и на суде говорила, что RT нам помогает. У меня спросили, почему я через СМИ решила действовать, а я ответила, что по-другому на нас никто не обращал внимание».

Двойная польза

Большое количество обращений в проект было связано и с работой органов опеки, которые по разным причинам забирали детей из родных семей. На несправедливое изъятие за год в редакцию пожаловались 13 человек, семи из них вернули детей.

В начале года RT опубликовал материал Лилиане Колосовой из Кировской области. У неё в 2019 году органы опеки изъяли сына Андрея и поставили семью на учёт как неблагополучную. Поводом мог послужить конфликт со школьной администрацией из-за неправомерных денежных сборов — женщина пожаловалась в Минпросвещения. Позднее к ней домой пришли сотрудники полиции, которые сообщили, что она избивает ребёнка. Информацию в правоохранительные органы передали учителя школы, которые якобы заметили на мальчике синяки. Против Лилианы было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ («Истязание»), а Андрея поместили в центр временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Яранском районе».

Лилиана Колосова

© Фото из личного архива

Суд признал Колосову виновной, она получила полтора года условно. Сама женщина отрицает, что избивала ребёнка.

После запроса RT Генпрокуратура поручила проверить законность действий органов опеки. В ходе проверки были выявлены нарушения при изъятии ребёнка и установлено, что в школе действительно практиковались неправомерные денежные сборы с родителей.

В результате суд принял решение восстановить Лилиану в родительских правах. Семья была снята с учёта в качестве неблагополучной.

Апелляцию на решение опека не подавала. На днях Лилиана также выиграла суд об отмене условного срока и снятии судимости.

«Если бы RT не помог, и Генпрокуратура не вмешалась в наше дело, то суд бы мне не вернул сына, соответственно, и сейчас моё ходатайство о снятии судимости не было бы удовлетворено. Поэтому обращение в проект мне принесло двойную пользу», — говорит Лилиана.

По её словам, Андрей ходит в ту же школу. Как и прежде, там собирают деньги на тетради, но Лилиана в этом не участвует.

«Сын учится по учебникам, заданий хватает. У него четвёрки, только вот английский надо подтянуть. Пока он без меня был, с ним никто не занимался, поэтому сейчас навёрстываем. Учит в игровой форме новые слова. Больше, конечно, в YouTube сидит, но и учится тоже», — смеётся Лилиана.

Женщина также поделилась с RT планами на будущий год. Вместе с сыном и мужем она планирует в ближайшее время переехать на постоянное место жительства в Краснодарский край.

«Мы практически сидим на чемоданах, — рассказывает Колосова. — Хотим уехать в Туапсе. Там сначала надо прописаться, чтобы сына приняли в школу. Этот год он уже здесь доучится, а после Нового года переедем. Пока я была условно осужденная выезжать никуда было нельзя, а сейчас я получила вольную. Можно стартовать. Большое спасибо RT за помощь».