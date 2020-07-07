В Тверской области ветерану-погорельцу 15 лет не дают жилье

Сергей Трунов, ветеран боевых действий из Вышнего Волочка, 15 лет не может добиться предоставления ему жилья. В 2004 году дом, в котором жил мужчина, сгорел, но новую квартиру, которая, по словам Трунова, полагается ему как участнику боевых действий, Сергею не дают. В местной администрации мужчине объяснили, что он «слишком поздно» встал на учёт как ветеран, нуждающийся в улучшении жилищных условий, и такие льготы ему уже не положены. Сергей до сих пор живёт на съёмных квартирах и отдаёт за аренду половину своей зарплаты охранника. Иногда ему приходится жить на 3000—4000 рублей в месяц.

© Фото из личного архива

Житель Вышнего Волочка Сергей Трунов пошёл работать в милицию почти сразу в 1990 году, после срочной службы в армии. Через пять лет в отделение, где работал Трунов, пришла разнарядка о наборе добровольцев для службы в Чечне. Так 25-летний Сергей оказался в горячей точке.

«У меня было три командировки в Чечню, я был снайпер-разведчик. Все командировки боевые, в общей сложности было 150 боевых суток. Есть даже награда», — вспоминает собеседник RT.

После третьей командировки в Чечню, Сергей в 1996 году вернулся в Вышний Волочёк, где продолжил служить в милиции. Однако спустя пару лет он уволился и стал работать на пилораме. Жить Трунов, по его собственным словам, продолжал в 32-метровой квартирке в казарме, выделенной ему, когда работал в правоохранительных органах. В 2004 году дом, в котором он жил, сгорел. При этом ещё с 1995 года мужчина стоял в очереди на улучшение жилищных условий.

© Фото из личного архива

«Случился сильный пожар, там буквально ничего не осталось. У меня есть справка от МЧС, что та моя квартира больше не пригодна для проживания», — уточнил Сергей.

На тот момент мужчина даже не знал, что ему, как ветерану боевых действий, могут бесплатно предоставить новое жильё и ряд льгот.

Трунов утверждает, что при увольнении из милиции никто из начальства не говорил ему о статусе ветерана или о справках и документах, необходимых для подтверждения его командировок в горячие точки. Обо всём этом Трунов узнал лишь спустя годы после увольнения из правоохранительных органов.

«Я встретил своего знакомого, который мне сказал, что у него есть удостоверение ветерана, — объясняет Сергей. — Я поехал в Тверь, но бывшее начальство мне сказало, что моего личного дела у них нет, и заниматься мной они не будут. Видимо, когда был бардак в 1990-х, мои документы просто потеряли, включая справки обо всех командировках. Я тогда руки опустил, не стал даже пытаться с этим как-то разобраться».

«Бесполезное» удостоверение

В 2015 году Сергей Трунов познакомился с Тамарой Початковой — женщина помогла ему наконец раздобыть нужные справки и добиться выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Тамара рассказала RT, что это стоило титанических усилий — им с Сергеем пришлось на протяжении года обращаться во все возможные ведомства.

© Фото из личного архива

«Мы обошли буквально всех, писали куда только можно. От нас постоянно требовали найти разные документы, которых не оказалось в отделении милиции, где работал Сергей. В итоге мы всё же раздобыли все справки о командировках Сергея в Чечню и даже приказы о его отправке туда. И наконец в 2015 году он получил удостоверение ветерана», — вспоминает Початкова.

Трунов надеялся, что статус ветерана даст ему право получить жильё, однако, по его словам, на деле заветная «корочка» оказалась фактически бесполезной.

В вышневолоцкой администрации ветерану объяснили, что он «слишком поздно» получил свой статус. Выяснилось, что для предоставления жилья за счёт средств федерального бюджета Сергей должен был встать на учёт не позднее 2005 года.

Местные чиновники также отмечали, что на региональном уровне для участников боевых действий подобных льгот тоже не предусмотрено.

Сергей пытался отстоять своё право на получение жилья в суде, однако решение было вынесено не в его пользу. Как и представители вышневолоцкой администрации, суд сослался на то, что Трунов слишком поздно встал на учёт.

«С учётом того, что истец Трунов С. А. не признан нуждающимся в улучшении жилищных условий как ветеран боевых действий до 1 января 2005 года, законных оснований для удовлетворения его исковых требований не имеется», — говорится в постановлении суда по его иску.

Трунову предложили другой способ получить жилплощадь — подать заявление как погорельцу. По словам Сергея, после этого он стал первым в очереди на получение жилья. Но даже тогда претендовать на отдельную квартиру он не смог — в вышневолоцкой администрации ветерану-погорельцу смогли предложить только общежитие.

«После суда мне сказали получать жильё как погорельцу, но при этом на балансе у администрации никакого жилья нет. Мне предложили шесть квадратных метров в общежитии с клопами и тараканами», — расстраивается Трунов.

Жизнь впроголодь

С тех пор как в 2004 году сгорел его единственный дом, Сергей постоянно проживал на съёмных квартирах. За аренду он стабильно отдаёт половину своей зарплаты охранника в 12—15 тыс. рублей. Жить приходится впроголодь, признаётся ветеран.

«Иногда приходилось жить на 3—4 тысячи рублей в месяц, — рассказывает Сергей. — Это, конечно, ужас. Очень тяжело. Сейчас я живу в квартире, за которую плачу 5 тысяч в месяц при своей зарплате в 12—15 тысяч. Недавно хозяйка квартиры сказала, что придётся скоро съехать. Так и бегаю туда-сюда всю жизнь».

Трунов добавил, что немалые деньги уходят и на оплату коммунальных услуг: свет, газ, воду. При этом, как ветерану, Сергею могли бы компенсировать до 50% расходов на оплату услуг ЖКХ.

Но мужчина утверждает, что и этого ему добиться не удалось, поскольку для получения компенсации арендовать квартиру якобы нужно через агентство — по словам Трунова, подобных агентств в Вышнем Волочке попросту нет.

Ещё одной проблемой стало отсутствие у Сергея нормальной прописки. По паспорту мужчина до сих пор зарегистрирован в сгоревшей пятнадцать лет назад казарме по адресу: 364-й километр Октябрьской железной дороги. Но в действительности такого адреса вообще не существует, рассказала RT Тамара Початкова.

«Эта казарма не относится к городу, не относится к району, и даже не состоит на балансе железной дороги, которой раньше принадлежала. Её нет в реестре — получается, это просто «ничейная» земля. У Сергея в паспорте прописка по несуществующему адресу. В паспортном столе нам подтвердили, что эта прописка недействительна. В итоге он не может ни сменить место работы, ни оформить ипотеку», — объяснила Початкова.

После обращения Сергея Трунова в проект «Не один на один» RT направил официальный запрос в правительство Тверской области с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, как ветеран-погорелец может получить жильё и другие положенные ему льготы.