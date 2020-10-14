В Тверской области суд обязал чиновников обеспечить жильём ветерана-погорельца

В Тверской области суд обязал администрацию Вышнего Волочка обеспечить жильём ветерана боевых действий Сергея Трунова. Его единственный дом сгорел в 2004 году — с тех пор Сергей жил на съёмных квартирах, отдавая за аренду половину скромной зарплаты охранника. До сих пор ветерану отказывали в предоставлении жилья, ссылаясь на то, что он «слишком поздно» встал на учёт — Трунов смог оформить удостоверение участника боевых действий только в 2015 году. После публикации RT местная прокуратура начала проверку и вскоре подала иск в суд, посчитав, что права ветерана были нарушены.

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Вышневолоцкий районный суд Тверской области в полном объёме удовлетворил иск местной прокуратуры и обязал администрацию Вышнего Волочка обеспечить жильём ветерана боевых действий Сергея Трунова, о котором ранее рассказывал RT.

Как рассказал RT сам Трунов, шанс получить положенную ему по закону квартиру появился во многом благодаря публикации в СМИ.

«Я, конечно, рад безумно, что суд принял решение в мою пользу, — признаётся Сергей. — Думаю, ваша статья дала толчок, чтобы прокуратура провела проверку и признала нарушение моих прав. Теперь я, конечно, воспрял духом».

Мужчина уточнил, что пока не знает точных сроков, в течение которых ему должны предоставить квартиру, и ждёт, когда у него на руках появится решение суда. По его словам, документы должны прислать после 19 октября.

Едва сдерживал слёзы

Доверенное лицо Трунова Тамара Початкова, помогавшая ветерану отстаивать свои права, рассказала RT, что в суде представительница вышневолоцкой прокуратуры заявила о многочисленных нарушениях со стороны городской администрации, выявленных в ходе проверки.

Тамара также сообщила RT подробности заседания, состоявшегося 12 октября.

«На суде присутствовала сотрудница городской администрации, которая раньше возглавляла жилищный отдел — она знает ситуацию Сергея с самого начала. Она сказала, что Сергею Анатольевичу уже предлагали несколько вариантов жилья из манёвренного фонда, и назвала адреса. Это деревянные бараки, там общая кухня и общий туалет в коридоре. То есть даже не общежитие, а именно бараки, где живут бомжи. Видимо, в администрации посчитали, что именно такое жильё заслужил ветеран военных действий», — негодует Початкова.

По её словам, в ходе заседания чиновница из городской администрации озвучивала и другой вариант решения проблемы Трунова — она предложила поселить Сергея в отдельную квартиру, но расположенную далеко за чертой города. Этот вариант не устроил ни ветерана, ни судью.

«Мне сказали, что возможен вариант заселения в квартиру, расположенную за 40 км от города, хотя я работаю в городе и не смогу оттуда добираться, — пояснил Сергей. — Судья, вынося решение, отметила, что мне должны предоставить благоустроенное жильё в черте города, а не в пригороде».

Пока Сергей продолжает жить на съёмной квартире, но надеется, что вопрос с жильём будет окончательно решён в течение полугода — такой срок обозначила прокуратура. По словам Тамары Початковой, в надзорном ведомстве пообещали следить за своевременным исполнением судебного решения.

«Сергей вчера после суда пришёл домой, и только что не плакал, — говорит собеседница RT. — Он был в таком ступоре, это даже описать тяжело. Когда у мужчины, прошедшего войну, слёзы на глазах выступают... Вы представьте, как его вымотала эта многолетняя борьба».

Больше 15 лет без жилья

Ранее RT рассказывал историю Сергея Трунова. Мужчина воевал в Чечне в 1995 и 1996 годах, но не знал, что может официально оформить статус участника военных действий, чтобы претендовать на жильё и ряд других льгот.

В 2004 году у Сергея сгорел единственный дом. С тех пор он кочевал по съёмным квартирам, отдавая за аренду половину, а иногда и больше, скромной зарплаты охранника. Иногда мужчине приходилось жить на 3—4 тыс. рублей в месяц.

Получить собственную квартиру как ветерану боевых действий Трунову не удавалось из-за проблем с документами — в отделении милиции, где он работал в период своих командировок в Чечню, не осталось никаких бумаг, подтверждающих поездки Сергея в горячую точку.

Только в 2015 году мужчина сумел раздобыть необходимые справки и получить удостоверение ветерана. Но даже тогда ему не дали квартиру — в администрации Вышнего Волочка Трунову заявили, что он «слишком поздно» оформил свой статус и встал на учёт. Этот вердикт поначалу подтвердил и суд. Сергею предложили получить жильё как погорельцу — шесть квадратных метров в общежитии. Мужчина отказался.

В июле 2020 года Сергей Трунов обратился за помощью в проект «Не один на один». После публикации RT прокуратура Тверской области провела проверку и пришла к выводу, что права ветерана действительно были нарушены. В сентябре надзорное ведомство подало иск с требованием обеспечить ветерана жильём.